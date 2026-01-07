6歲女童遭繼祖父猥褻 3同學上門目睹獸行

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣6歲女童小美(化名)的繼祖父獸性大發，將小美拉進房內強摸下體，3名鄰居女學童剛好上門找小美，當場目睹繼祖父獸行，新竹地院依強制猥褻幼女罪判刑3年。

法官調查，陳男為小美的繼祖父，111年4月某日上午，陳男在房間內強行撫摸小美下體，鄰居3名女學童剛好有事前往找小美，意外當場目睹陳男獸行，立即告訴學校老師，校方依法通報檢警偵辦。

法官審酌陳男為小美繼祖父，竟不知愛護年幼的被害女童，為滿足一己性慾而罔顧人倫，造成被害人心理難以抹滅的陰影，影響小美身心健全、人格發展，且陳男矢口否認犯行，犯後態度不佳，最後依強制猥褻幼女罪判刑3年。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

