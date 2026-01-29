6歲女童遭集體性侵！塞嘴綑綁、下半身血崩昏迷 最小嫌犯落網才10歲

國際中心／綜合報導

近日，印度第二大城市德里（National Capital Territory）發生恐怖侵犯案件，一名年僅6歲的女童，慘遭3名少年集體性侵，且年紀最小的嫌犯竟然只有10歲，其他2人則介於10到14歲之間，而這起案件發生後，引發當地軒然大波，女童因傷勢嚴重、大量出血，一度無法行走，目前已被緊急送醫治療，而當地警方已逮捕其中2嫌，剩下1人在逃。

印度6歲女童遭集體性侵，最小嫌犯竟然才10歲。（示意圖／AI生成圖）

根據外媒《太陽報》報導，3名少年利用食物引誘女童，將她帶到附近的一處廢棄建築內，又將她捆綁並實施侵犯。家長發現女童不見，隨即焦急外出尋找，於建築內尋獲女童時，她已倒地昏迷不醒，下半身大量出血。女童清醒後向媽媽透露，她被塞住嘴巴並捆綁，3人還恐嚇並威脅她「不准說出去」。

當地警方獲報展開追查，根據現場的蒐證，循線逮捕10歲及13歲的涉案少年，另外1名14歲少年在逃中，涉案者被送往少年法庭，警方持續追捕在逃涉案少年。家屬也痛斥3名少年，認為無論年紀多小，都必須要受到法律嚴懲。

