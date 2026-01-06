6歲女童「遭2男輪流性侵」還丟下樓摔死 警轟槍逮惡狼「就住同棟樓」

一名印度女童慘遭性侵，還被從樓頂摔下不治。女童示意圖。取自Pexels



太恐怖！一名印度年僅6歲的女童，在住家頂樓玩耍時，遭到兩名成年男子輪流侵犯後，還被丟下樓傷重不治。印度警方立刻追捕，過程中還開數槍逮捕2名惡狼，逮捕後更發現，2名犯案男子竟是與女童一家同棟大樓的租戶，讓女童家長悲痛不已。

近日，印度北方邦（Uttar Pradesh）布蘭德舍赫爾區，發生一起恐怖性侵事件，一年僅6歲的女童疑遭多人性侵之後，又被人從高處丟下，女童被發現時身受重傷，緊急送醫仍宣告不治。當地警方獲報後開追查，已逮捕2名涉案男子到案，而這2名男子竟是與女童一家同棟大樓的租戶。

根據外媒《NDTV》報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）布蘭德舍赫爾區發生恐怖命案，兩名嫌犯名叫拉朱（Raju）與維魯（Veeru），兩人居住於西坎德拉巴德（Sikandrabad），和受害者女童一家租在同一棟建築物內。

報導指出，當時6歲女童獨自在頂樓露台玩耍，兩名嫌犯見四下無人，竟伸出魔爪，輪流侵犯女童。更可惡的是，女童還被從屋頂拋下，最終在大樓後方的草叢裡被發現，緊急送醫仍傷重不治。醫師表示，「懷疑兩名嫌犯在將孩子從屋頂扔下之前性侵了她」。

警方獲報在工業區進行逮捕行動時，嫌犯甚至向警方開槍，警方也開轟，兩名嫌犯腿部中彈，遭印度警方逮捕。

警方強調，絕不姑息如此慘無人道的行為。2名惡狼在初步訊問中已坦承參與此案，警方將等屍檢報告出爐後證實性侵指控。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

