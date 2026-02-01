桃園機場捷運。（資料照片）





一位網友於網路上反映，「哪個6歲的小朋友，會在大雨的深夜，只帶著手錶、學生證跟悠遊卡，從新北產業園區自己坐車到淡水？剛剛遇到的時候，真的越想越不對勁」。桃園捷運公司1日表示，接獲通報之後，依標準作業流程即時啟動站務、行控、保全及捷警等跨單位協助機制，並通知該男童家人確保安全返家。

桃捷公司指出，1月31日晚間，桃捷A3站接獲旅客通報，一名年幼男童獨自於站內候車，站務人員及保全即上前關懷，並通報行控中心轉請捷運警察協助處理。



廣告 廣告

一位網友於網路上反映6歲男童獨自在捷運車站徘徊 。（截自網路）

經了解，男童表示欲搭乘桃捷轉乘北捷文湖線返家，站務人員隨即安排保全人員全程陪同，協助其搭乘北上末班車前往A1站。

2月1日凌晨，男童抵達桃捷A1站時，已無法轉乘北捷文湖線末班列車，後續由捷警轉請轄區警察帶返派出所安置，並聯繫其家人。

桃捷公司強調，全程均依標準作業流程即時啟動站務、行控、保全及捷警等跨單位協助機制，確保孩童安全返家。



更多新聞推薦

● 6歲男童深夜在捷運車站徘徊 桃捷啟動SOP作業確保安全返家