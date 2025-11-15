6歲男童遭準後母凌虐！球棒痛毆、刀割手慘變熊貓眼…被虐到髮量稀疏

記者吳泊萱／台中報導

台中6歲男童慘遭父親同居人李女施虐，被球棒毆打、美工刀割手，全身傷痕累累。（示意圖／pixabay）

台中發生離譜虐童案，一名李姓女子幫林姓男友照顧6歲兒子時，竟多次傷害男童，不但拿鐵製球棒痛毆，還拿美工刀割手，甚至揮拳攻擊雙眼，害男童慘變熊貓眼。事後林家人發現男童全身傷痕累累報警處理，李女卻辯稱傷勢是男童自己造成，檢方不採信李女說法，全案於近日偵結，依害幼童發育等罪起訴李女。

檢警調查，李女與林男交往，兩人自2024年10月起，在台中市太平區同居，李女幫忙照顧林男與另一名女子所生的6歲兒子，但照顧期間，李女卻多次傷害男童。今年1月15日，李女在住處拿鐵製球棒痛毆男童手、腳及肩膀，又持美工刀割傷左手臂，並出拳毆打男童雙眼及拉扯頭髮。

廣告 廣告

事後林家人發現男童被打得傷痕累累報警處理，員警到場協助男童送醫，醫師診斷孩子頭部、四肢、身體多處挫傷，雙眼也被打成黑眼圈，眼周瘀傷、結膜出血。

檢警偵辦期間，李女坦承曾毆打男童造成臉頰瘀青，還有拿不求人打傷男童手腳，但否認凌虐男童。李女辯稱，男童雙眼傷勢是不小心跌倒撞到桌子，手臂割傷是拿剪刀剪餅乾造成，頭髮稀疏是因為不洗澡才導致掉髮。另外，男童身上的燙傷，可能是孩子自己拿打火機去玩造成，若有看到會制止他。

男童則表示自己身上的傷勢都是李女造成，並指控曾被李女拿打火機燒腳底、後背，但因男童身上並未發現相關燙傷痕跡，也無積極事證可證明，這部分檢方暫不採信。

全案於近日偵結，檢方根據醫院驗傷資料、警方調查結果及家暴防治中心訪查紀錄等，依妨害幼童發育罪嫌起訴李女。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

芬普尼毒蛋又外流！200籃毒蛋流向曝光…3.2萬顆超標毒蛋已下肚

2026馬年「4生肖犯太歲」！小人出現、衰運纏身…1生肖當心大破財

台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝

台中82歲嬤孤獨死變乾屍！住家用水量「飆7033度」…抄表員機警揭憾事

