6歲童上安親班哭訴：老師肘擊害「心窩瘀青」 南市教育局稽查結果曝光

記者林昱孜／台南報導

家長控訴安親班老師肘擊，導致兒子心窩出現瘀青。（圖／翻攝畫面）

台南永康某安親班老師遭到家長控訴不當管教，導致年僅6歲兒子心窩瘀青。業者回應，相關資料已交由教育局及警方調查，不能因孩子一句話就抹滅老師辛苦。台南市教育局已暫緩教師職務，另外查出安親班未依規定申報師資，裁罰負責人5萬元。

家長控訴，11日吃晚飯時突然哭訴，遭到安親班老師肘擊，掀開衣服發現，心窩處有明顯瘀青，晚上睡覺時會突然被嚇醒，不敢再去安親班，但監視器礙於死角，未拍到當下畫面，老師則稱是「手掌不小心揮到」。

兒子疑似遭毆心窩瘀傷，家長前往醫院驗傷。（圖／翻攝畫面）

家長質疑，老師刻意挑地點動手，不排除還有其他孩子受害。遭指控安親班指出，園方一直宣導不得有體罰行為，若有絕不寬貸，但總得講求證據，就目前觀察，孩子喜歡該名老師，也沒有相關畫面顯示動手，「不能因為孩子一句話抹滅老師的努力」。

台南市教育局主秘陳宗暘表示，已經暫緩老師職務。（圖／翻攝畫面）

台南市教育局主秘陳宗暘表示，安親班未依規定申報師資，依法裁罰負責人5萬元罰鍰，另外，涉案老師12日起暫緩到職靜候調查，若調查屬實，將儘速召開開不適任人員認定委員會，依情節嚴重性，可懲處1至4年或終身不得任教。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

