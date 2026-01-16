6歲童在路怒事件中遭射殺 父親告母親豎中指釀悲劇

每日郵報（Daily Mail）報導，南加州2021年的一起路怒事件中，6歲男孩遭槍殺。如今男孩的父親提告事發時開車的孩子母親，稱悲劇的起因，是母親對對方豎中指。當時的路怒事件轟動社區，其中一涉案者為華裔。

2021年5月21日，克盧南（Joanna Cloonan）正開車送兒子利奧斯（Aiden Leos）上幼稚園，當時一輛白色福斯SportWagen從共乘車道突然切入，逼車在前。克盧南對對方豎中指。坐在SportWagen副駕駛座的埃里茲（Marcus Eriz）掏出Glock17手槍，朝車外開了一槍。當時開車的為台灣華裔移民李維恩（Wynne Lee，音譯）。子彈穿透利奧斯心臟、肺部與肝臟。克盧南在加州高速路旁，無助抱著兒子，看著他在懷中死去。

現年29歲的埃里茲，2024年4月因二級謀殺與向有人車輛開槍等罪名，被判處40年至終身監禁；李維恩則獲刑四年。

事情過去幾年後，克盧南如今須在民事法庭上，再次面對這段創傷。已故男童的父親利奧斯二世（Jose Leos Jr.）對她提起訴訟，指她應為兒子的死亡負責。

根據洛杉磯時報取得的訴訟文件，利奧斯二世主張，克盧南在事發前對埃里茲做出的不雅手勢，挑釁並引發這起致命槍擊。訴狀中寫道：「可以合理預見的是，如果（克盧南）沒有從事危險的路怒行為，（埃里茲）就不會因報復該路怒行為而開槍，利奧斯本應活著。」

克盧南的律師在埃里茲受審期間表示，她對比出中指的行為，感到「難以言喻的悔恨」，但這並不代表她必須為兒子遭一名陌生人殺害負責。她形容那名槍手如同「撒旦」。

克盧南說，「老實說，那一天感覺就像撒旦突然出現，並攻擊我們」，「一切都毫無道理。我知道這不是我的錯，我沒有做任何傷害兒子的事。在認識那個美麗靈魂的六年裡，我竭盡所能保護他—我做了所有我能做的事。」

利奧斯二世在訴訟中還主張，兒子去世後，克盧南發起GoFundMe募款，用於支付喪葬費並在孩子父母承受難以想像的喪子之痛時提供支持。該募款活動籌得約50萬美元，但他從未收到任何款項。

克盧南則告訴洛杉磯時報，她從未就此事與他討論過，也從未承諾給他任何錢；而且他也曾透過另一個獨立的GoFundMe頁面獲得補償。

這對關係疏遠的前伴侶，過去也曾對簿公堂。法院紀錄顯示，克盧南2019年以家庭暴力受害者身分，對利奧斯申請限制令。同年4月，一名法官核發臨時限制令，禁止利奧斯二世聯絡克盧南或他們的兒子。之後，她撤回申請永久限制令的請求，改為尋求調解。由於法院紀錄已被封存，進一步細節目前無法得知。

