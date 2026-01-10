6歲童天天刷牙仍8顆蛀牙！醫揭關鍵：少了氟化物防護

一名6歲女童小玉（化名）每天刷牙也少吃糖果，卻仍有8顆蛀牙，其中2顆已蛀到牙神經。牙科醫師檢查發現，女童刷牙技巧不正確且從未塗氟，讓牙齒長期暴露在高蛀牙風險中。

氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是全球公認最有效、最經濟的防蛀方法之一。（圖／Photo AC）

許多民眾忽略了氟化物的重要性。氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是全球公認最有效、最經濟的防蛀方法之一。若少了這一步，刷得再勤也可能抵不過蛀牙的侵襲。

臺北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰說，氟化物就像牙齒的防護罩，能讓琺瑯質更堅固、減少蛀牙生成。世界衛生組織早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

廣告 廣告

李俊翰指出，氟化物的應用方式多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠與氟塗劑等。研究顯示，學童若每週漱口一次含氟溶液，可降低蛀牙發生率達四成以上。成人、矯正患者或蛀牙風險高的族群，也可定期於牙醫診所接受氟塗劑保護牙面。

遠離蛀牙三步驟：每天使用含氟牙膏、配合學童氟漱口計畫、定期檢查牙齒。 （圖／臺北市立聯合醫院）

針對部分家長擔心「氟有毒」的迷思，李俊翰澄清，日常生活中使用的含氟牙膏與漱口水濃度都在安全範圍內，只要不吞食、不過量，就不會對健康造成影響。反而若完全不用氟，蛀牙風險反而更高。

目前教育部與地方衛生單位仍持續推動「國小學童氟漱口計畫」，透過學校定期漱口與口腔衛教，幫助孩子從小建立防蛀習慣。李俊翰強調，別再害怕氟，正確使用它，讓牙齒擁有看不見的防蛀盔甲。

李俊翰提醒，家長應從家庭做起，每天使用含氟牙膏早晚刷牙、六歲以上學童配合學校氟漱口計畫、並定期檢查牙齒，三步驟就能有效遠離蛀牙威脅。

延伸閱讀

台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉網賽女單封后

小黃司機狂飆回成功嶺！ 內行人：他就是出事了阿北

「兩年條款」有例外！柯文哲簽但書 陳昭姿辭職書曝光