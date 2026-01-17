6歲童每天刷牙仍「蛀牙蛀到牙神經」！ 牙醫揭秘少了這一步 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

每天都有刷牙，怎麼還蛀牙？一名6歲女童，最近每次吃飯都哭鬧，家長以為是挑食，直到帶往牙科檢查才發現，光前牙與臼齒就共有8顆蛀牙，其中2顆甚至已經蛀到牙神經，必須立即處理，讓媽媽不解，孩子每天都有刷牙，也少吃糖果，牙齒怎麼還爛成這樣。牙醫師強調，原來小朋友是忽略「塗氟」這一步。

台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰表示，牙科檢查後發現，該名女童雖然有刷牙，但技巧及方法不正確，加上從未塗氟，讓牙齒長期暴露在高蛀牙風險之中。

乖乖刷牙還不夠！李俊翰強調，其實許多民眾忽略了「氟化物」的重要性。氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是全球公認最有效、最經濟的防蛀方法之一。若少了這一步，刷得再勤也可能抵不過蛀牙的侵襲。

李俊翰說，氟化物就像牙齒的防護罩，能讓琺瑯質更堅固、減少蛀牙生成。世界衛生組織（WHO）早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

李俊翰指出，氟化物的應用方式多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠與氟塗劑等。研究顯示，學童若每周漱口一次含氟溶液，可降低蛀牙發生率達四成以上。成人、矯正患者或蛀牙風險高的族群，也可定期於牙醫診所接受氟塗劑保護牙面。

針對部分家長擔心「氟有毒」的迷思，李俊翰澄清，日常生活中使用的含氟牙膏與漱口水濃度都在安全範圍內，只要不吞食、不過量，就不會對健康造成影響。反而若完全不用氟，蛀牙風險反而更高。建議家長應從家庭做起，每天使用含氟牙膏早晚刷牙、六歲以上學童配合學校氟漱口計畫、並定期檢查牙齒，三步驟就能有效遠離蛀牙威脅。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

