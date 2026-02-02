6歲童深夜徘徊機捷 中正一暖警護童安全返家

圖說：臺北市中正第一分局忠孝西路派出所警員孟繁昀、小隊長林庭緯。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局忠孝西路派出所警員孟繁昀、陳亮維，於2月1日凌晨接獲桃園機場捷運警察轉報有一名6歲宋姓男童深夜於站內徘徊遊蕩，已先行由捷警將男童帶至臺北車站。經瞭解，男童和外婆同住於文山區，前一日下午經外婆同意後外出遊玩，卻因忘記時間錯過最後一班捷運，而身上僅攜帶悠遊卡而無法返家，警方隨即將男童帶返派出所。

當時正值深夜氣溫寒冷又下雨，員警因擔心男童寒冷又餓肚子，主動自掏腰包帶男童至超商購買水果、小蛋糕及牛奶。在員警溫柔引導下，男童也十分放心表示要到派出所吃點心、看喜歡的卡通。警方和外婆聯繫後，初步研判本案尚無遺棄或其他刑事案件之虞，已依規定完成兒童及少年保護通報。

後續由忠孝西路派出所小隊長林庭緯親自將男童安全護送返家，同時體醒外婆應多留意年幼孩童動態及安全，若發現異狀可即時撥打110請求警方協助，避免發生危險。外婆對於員警暖心親切照顧男童、即時提供協助深表感謝，也讓這個寒冬深夜多了一份溫情。