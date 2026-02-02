6歲童深夜獨搭捷運環狀線 好心人主動關心、暖警接力護送安全返家

台北市忠孝西路派出所員警將男童帶至超商購買零食點心後，返回派出所等待聯絡外婆，最終安全將男童護送返家。翻攝畫面

台北市新北產業園區捷運站，昨（1日）深夜將近午夜12點，一名6歲宋姓男童獨自搭車、徘徊不知去向。當時正值下雨夜晚，男童身上僅有手錶、學生證與悠遊卡，一名好心民眾發現後立即上前關心，並通知捷運站務人員協助，將男童帶至台北車站，隨後轉交台北市中正第一分局忠孝西路派出所警員孟繁昀、陳亮維接手。員警暖心照顧男童，最後由小隊長林庭緯親自護送，安全將他送回住家，為寒冷夜晚帶來一份溫暖。

據了解，男童平日與外婆同住於文山區，父母工作不在雙北地區。當天下午，外婆同意男童外出遊玩，他先前往新店大型賣場，後疑因不熟路況搭乘捷運到新北產業園區站，深夜遇好心民眾發現，才避免意外發生。

員警接手後，考量夜晚寒冷且男童可能飢餓，主動帶他至超商購買水果、小蛋糕與牛奶，並陪伴他看卡通點心，讓男童安心等待外婆聯絡。警方初步研判並無遺棄或其他刑事疑慮，並完成兒童及少年保護通報。

深夜1時50分，小隊長林庭緯親自護送男童返家，提醒外婆留意孩童安全，遇異常可即時撥打110求助。外婆對員警暖心照顧深表感謝，而發現男童的好心民眾也在網路分享經歷，表示只是做了當下該做的事，並感受到「台灣處處有人情味」，善意一直存在。

這起事件雖帶來一絲擔憂，也讓社會看見台灣人的溫暖互助，在深夜、雨夜、陌生車站，仍有人伸出援手，守護最脆弱的孩子。



