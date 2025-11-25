6歲童胸口瘀青！ 家長怒控補習班師肘擊 業者力挺師

台南永康有家長指控，6歲的男童，因為功課不會寫，被補習班老師肘擊。（圖／TVBS）

台南永康有家長指控，6歲的男童，因為功課不會寫，被補習班老師肘擊，胸口瘀青，到補習班討說法，結果老師不承認，說是不小心揮到，但說法讓家長不能接受，實際詢問當事業者，則力挺老師將配合教育局、社會局調查。

這起事件發生在台南永康的一間補習班。11日傍晚，這名就讀國小一年級的6歲男童放學回家吃飯時，向媽媽反映心臟疼痛，並透露是因功課不會寫而遭老師肘擊胸口所致。男童舅舅表示，孩子剛到家就說心臟會痛，並解釋是因為功課不會寫被老師用肘擊的方式朝胸口打下去。家長已取得醫院開立的診斷書，證實孩子胸部有挫傷情形。

家長對於補習班老師的態度感到不滿，男童舅舅強調，老師不但沒有道歉，態度還很差。（圖／TVBS）

家長對於補習班老師的態度感到不滿。男童舅舅強調，老師不但沒有道歉，態度還很差，甚至在爭執時提高音量。他質疑：「打到瘀青那要很大力，怎麼可能說揮到而已就瘀青了」。他進一步表示，6歲的孩子功課不會寫是很正常的事，如果老師沒有耐心，就不應該擔任教職。

當事補習班業者對此事件持不同看法，並表態支持該名老師。（圖／TVBS）

當事補習班業者對此事件持不同看法，並表態支持該名老師。業者強調：「如果有我們絕對不會寬待，絕對會嚴處，但是事情要講求證據，我不能因為孩子的一句話，就去讓老師的辛苦被抹滅。」據了解，被指控的老師在該安親班服務近兩年，之前未有其他家長反映不當管教情況。

台南市教育局主秘陳宗暘表示，該名老師從11月12日起已暫緩到中心工作，靜候調查結果。教育局將等待社會局完成社政調查後，盡速召開不適任人員認定委員會。雖然老師是否涉及不當管教尚待調查確認，但教育局已發現補習班在聘雇該名老師的行政流程上有瑕疵，未按規定向教育局通報核准，因此將對負責人開罰5萬元。

