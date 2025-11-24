6歲童遭撞耳道流血 瞳孔對光無反應！熱心醫師投入救援

見義勇為醫師徐浩恩經過，立刻投入救援。（圖／東森新聞）





台中知名景點后豐鐵馬道，昨（23）日下午傳出一起意外，50歲的吳姓男子和兒子一起騎電動協力車，經過9號隧道口時，不小心撞到一名6歲小男童，他撞到頭部痛到大哭，剛好眼科醫師徐浩恩經過，馬上停下來幫忙。徐浩恩看到6歲男童躺在地上大哭，耳朵還有出血情形，他立刻投入救援，他發現男童因為撞擊後情緒激動，已經有尿失禁情形，連瞳孔對光照都沒有反應，研判可能有顱內受傷的狀況，因此他建議家屬不要貿然移動。但因為要搶黃金救援時間，由員警騎車運送到救護車，經過搶救，男童因為頭部受創，仍然在醫院觀察中。

6歲男童倒地後耳朵不斷流血，家屬焦急如焚，因為救護車無法順利抵達，熱心的見義勇為醫師投入救援。見義勇為醫師徐浩恩vs.男童家屬：「是醫護人員，我們是醫護人員，（你們是醫護人員），我是醫生她是護理師，不過我們不是急診的。」

男童的耳朵不斷出血，哭得私心裂肺，醫師幫忙初步檢傷。見義勇為醫師徐浩恩vs.男童：「我照一下他的眼睛喔，嗨哈囉你好，我看一下喔，乖乖乖，弟弟乖。」

醫師判斷男童情況非常危急，疑似傷到頭部，右耳明顯出血，出現尿失禁、瞳孔放大，同時擔心可能傷到頸椎。醫師提醒家屬千萬別貿然移動，能做的只有等待跟安撫。見義勇為醫師徐浩恩：「（瞳孔）有點放大有點放大，先不要動，先不要動到他。」

好不容易透過員警護送，男童終於送上救護車，送往台中榮總醫院治療。隔一天24日，醫師接到家人的消息表示，男童顱內出血，住在加護病房觀察中。《EBC東森新聞》記者則私下向院方了解，他們表示，男童生命徵象穩定，持續治療中。

后豐鐵馬道這邊早就禁止微電車上路，當時姑丈和男童所騎乘的，是這一台綠色雙人電動腳踏車，時速最快只有25，通常這些電動車要有閃電標誌的認證貼紙。

車禍的出租自行車業者私下透露，這算是電動腳踏車，是有腳踏板的，不是一般微電車。至於店內的電動腳踏車都有檢驗合格標章，沒有問題，且也有公共責任險。

只是電動腳踏車時速雖然僅25，不過不少民眾都認為，許多遊客騎乘的速度都太快、危險多。但也有指出，這個隧道口很多人都會在這邊拍照留念，隧道口又濕滑，恐怕也間接成為車禍的因素之一，家長帶小孩來，更要注意安全。

