6民主黨議員籲軍人違抗川普非法命令 FBI將約談

一名美國司法部官員25日告訴路透社，聯邦調查局(FBI)要求與6位民主黨國會議員進行約談，這些議員在一段影片中告訴美軍士兵可以合法地拒絕執行非法命令。

在一天前，美國國防部威脅召回6名議員之一的退役海軍上校凱利( Mark Kelly)，使得他可能因為國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體上所稱的「煽動叛亂」行為，面臨軍法指控。

美國總統川普(Donald Trump)指控這6名民主黨議員涉及煽動叛亂，並在社群媒體上表示，這項最罪名可以被處以死刑。批評者則稱川普試圖利用政府權力來壓制異議。

這名不具名司法部官員表示，FBI面談國會議員是為了確定「是否存在任何不當行為，再視情況採取進一步行動。」現任FBI局長是川普任命的巴特爾(Kash Patel)。

在25日的聲明中，這些民主黨人稱FBI的舉動是川普政府試圖恐嚇他們，要他們保持成沉默。前中情局官員、密西根州參議員絲拉金(Elissa Slotkin)說：「總統指示FBI針對我們，這正是我們最初製作這支影片的原因」，「這不是我所認識的美國，我不會讓FBI的下一步阻止我們位我們的國家與憲法發聲。」

這些國會議員表示，他們的影音聲明精確地反映了美國法律。美軍宣誓效忠的是美國憲法，而非總統，根據軍事法規，他們必須遵守「任何合法的一般命令與規定」。

其他出現在這支影片中的民主黨人包含聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)、德魯齊奧(Chris Deluzio)、胡拉漢(Chrissy Houlahan)及古德蘭德(Maggie Goodlander)，他們都是退役軍人。

這4名民主黨眾議員在一項聯合聲明中指控川普將FBI當作恐嚇國會議員的工具，並誓言他們不會沉默。 (編輯:柳向華)