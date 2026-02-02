6民眾黨立委今就職 傳柯P盼營造綠白合

民眾黨6名新任不分區立委今（3）日將在立法院宣誓就職，綠委王義川爆料，接到一名認識的新任白委電話稱，「以後事情好好講」、「不要這麼大聲」。此外，也傳出民眾黨創黨主席柯文哲已向新任白委表達「盼營造綠白合可能性」，讓外界對於究竟是誰和王義川打電話感到好奇，被內定為民眾黨團總召的準立委陳清龍昨未否認此事，僅說「大家都是好朋友」。

民眾黨因柯文哲設下的「2年條款」，包括黨主席黃國昌在內6名白委已於日前請辭，即將遞補的6名新任白委，預計今日上午10時30分在立法院長韓國瑜、大法官陳忠五見證下，正式宣誓就職。

6名新科白委，分別是資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及近來因陸配身分引發爭論的李貞秀。

此外，近日柯文哲發言頻頻引發外界質疑有「綠白合」空間，知情人士表示，柯文哲日前向6席新任立委表達，希望不要像黃國昌一樣走「極端路線」，要獲取民眾黨最大的生存空間，並直言想營造「綠白合」的可能性。

未料，王義川在6名白委上任前夕，突然爆料自己認識其中3人，並於1月31日接到其中1人打來電話稱，「阿川，以後事情好好講，我們不一定要喊那麼大聲，有什麼我們好好溝通」；因此王義川認為，民眾黨接下來在立法院會比較溫和，不會大小聲。

由於王義川曾為台中市交通局長，外界猜測該名白委就是擔任過台中市議員的陳清龍；而陳清龍昨到民眾黨中央黨部開會，被問及到相關問題時並未否認，僅稱「大家都是好朋友」。