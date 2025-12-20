6水願景6年有成 新北水利局獲中華建築金石獎

新北水利局榮獲第33屆中華建築金石獎6件獎項肯定，於市政會議中，水利局長宋德仁率隊，將這份榮耀成績獻給侯友宜市長。（圖：新北市水利局提供）

▲新北水利局榮獲第33屆中華建築金石獎6件獎項肯定，於市政會議中，水利局長宋德仁率隊，將這份榮耀成績獻給侯友宜市長。（圖：新北市水利局提供）

新北市水利局表示，自二○二○年起力推六水治理策略，在經過六年的努力之下，已讓大河之都成為新北的代名詞，並且榮獲「二○二五第三十三屆中華建築金石獎」六件獎項肯定，讓市民充滿身為新北人的光榮感，其中「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」更獲得最高榮譽「金石首獎」肯定，成績非常亮眼。

新北市長侯友宜指出，「水育樂」部分，「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」以安全舒適的河濱木平台、水路交織的多元生態及石材媒合與景點營造等三大重點，活化五股八里沿岸的文化特色節點讓彼此串接，並鑲嵌入生態元素，塑造出友善居民、吸引遊客的Ａ＋級新生活水岸，獲得施工組金石獎及金石首獎的殊榮；「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」則以河岸亮點空間營造、自行車道拓寬優化及強化路線指引標誌等三大重點，提出沿線點狀空間塑造的構想，以全面整體性的發展願景，打造具獨特魅力的國際級淡水河岸新風貌，獲得規劃組金石獎殊榮。

水利局長宋德仁說明，「水滲透」部分，「三重高中透水保水工程」透過分流井將校外重安街十三巷過多的雨水分流導入新設置約三千八百噸的滯洪池，減輕周邊地區排水系統的負擔，同時改善校內增設十二座滲透集水井，解決校內排水通洪斷面不足之問題，使三重高中滯洪池合計達四千四百二十噸，成為更具韌性防災之校園環境，獲得規劃組金石獎殊榮。

宋德仁還說，「水生態」部分，「藤寮坑溝排水水環境營造工程（第三期）」延續前兩期成果，向下游段中正三橋至中正一橋區間推進，於河道中砌天然塊石營造多樣性生態棲地，同時增建懸臂結構出挑設計自行車道，串聯堤頂河廊空間，並設置出挑休憩平台，供民眾觀察生態，獲得規劃組金石獎殊榮；「大窠坑溪水環境造工程（第二期）」，延續前一期成果，向上游推進堅實橋至山腳溪橋河段，水域設置塊石固床工、原木挑流工、GRC及曲線格梁，營造棲地恢復，陸域則新設出挑棧道、植栽、美化及照明工程，串聯既有綠色資源，獲得施工組金石獎的殊榮。

「中華建築金石獎」的設立宗旨，是為鼓勵在土地開發的過程中要以『善』為出發點，要善待自然環境、要善造實質環境、要善營人文環境，新北市水利局能榮獲六件獎項肯定，著實為新北市六水願景的目標邁向一大步，後續也將持續精進業務推動，為市民營造安居樂業的居住環境。