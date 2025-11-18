6現退役國軍淪共諜遭檢求處從重量刑 國防部：強烈譴責少數官兵叛國

國防部今（18）日表示，政戰局執行內部清查作業時，發現一名楊姓少校行止涉疑，立即依國安聯防機制通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。經過嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請臺灣高等檢察署統合臺北地檢署偵辦，依涉犯《國家安全法》等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，以及丁姓等5員犯嫌。

根據高檢署新聞稿，丁姓犯嫌為港籍陸人，多次假藉商務活動或觀光名義申請來臺，會晤在臺中共刺探和收集我國軍事國防及公務等機敏資料之組織成員，以及具接密條件之國人及6名現退役軍人。他花費1100多萬元吸收招攬我國軍人，替他刺探、收集、洩漏、交付公務上應秘密文書以及刺探蒐集軍事機密。

檢方痛批，6名現退役軍人因個人利益薰心，出賣國家人民，洩漏或交付公務秘密、軍事國家機密，嚴重危害國家安全，均請法院從重量刑；國防部強調，當前安全情勢中共對我國滲透攻堅未曾間斷，並積極在臺發展組織，國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為予以強烈譴責。

