6環團反對加嚴光電環評 王鴻薇爆他們是「罷團」：曾喊支持大罷免

立法院會14日經表決三讀通過環評法部分條文，光電環評加嚴，6環團聯名反對，稱此次修法恐導致光電發展全面停滯，引發外界熱議。而國民黨立委王鴻薇點名，反光電三法環團也是罷團，如綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會，就曾在今年7月風災肆虐光電爭議頻傳時，出席罷團記者會並高喊NGO支持大罷免。

民眾黨立法院黨團提出《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等修正法案，昨天下午在立院表決通過，增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

對此，台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會共同發出緊急聲明稿。該聲明指出，光電環評能部分解決環境及社會問題，值得肯定，但目前修法的版本，恐造成光電發展全面停滯，有悖於能源轉型淨零的目標，「光電既可以是土地掠奪者，亦可成為守衛者」，一味加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐有矯枉過正，扼殺部落、農漁村追求轉型的機會之窗，強調支持光電環評，但目前草案應更細緻考量。

「假環團真側翼，反光電三法環團也是罷團」，王鴻薇今（17）日在臉書發文表示，《環境影響評估法》等修正草案，是我國環境保護重要的一步，但台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會等環保團體第一時間發出聲明稿，竟是出來痛批害怕光電發展全面停滯、還說是矯枉過正，「一時之間竟讓人分不出是側翼還是環團」。

王鴻薇砲轟，今年7月風災肆虐光電爭議頻傳時，這些應比政府還兇的環保團體不但全面噤聲，還選在罷免投票前一天，也是丹娜絲颱風受災影響最嚴重時，出席罷團記者會並高喊NGO支持大罷免。

王鴻薇除指出，其實看到這些環團背後的政治關係一點都不意外，如勞動部長洪申翰是綠色公民行動聯盟前副秘書長，環境權保障基金會是科技部過去依照判決敗訴，編列經費捐助成立，且2016年起接續4年每年各編列500萬元之經費捐助的「環團」，也補充，當時參加NGO大罷免的團體，包括綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會。

