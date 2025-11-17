「6環團」反光電加嚴環評！王鴻薇起底背景驚：假環團真側翼

立法院會日前經表決三讀通過環評法部分條文，光電環評加嚴，遭6環團聯名反對，引發外界熱議。對此，國民黨立委王鴻薇起底6大環團和民進黨的關係，痛批根本是「假環團真側翼」。

針對環團的做法，王鴻薇17日表示，一時之間竟讓人分不出是側翼還是環團。（圖/資料照）

立法院14日三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，欲加嚴光電板環評及設置標準。是我國環境保護重要的一步。然而，包含台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會等環保團體第一時間卻發出聲明稿，痛批矯枉過正恐害台灣光電發展全面停滯。

圖取自王鴻薇臉書。

針對環團的做法，王鴻薇今天（17日）在臉書發文表示，一時之間竟讓人分不出是側翼還是環團。今年七月風災肆虐光電爭議頻傳時，這些應該要比政府還兇的環保團體不但全面噤聲，還選在罷免投票前一天，也是丹娜絲颱風受災影響最嚴重的時間，部份團體還在出席罷團記者會，高喊NGO支持大罷免。王鴻薇並點名，當時參加NGO大罷免的團體包括綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會。

王鴻薇指出，其實看到這些環團背後的政治關係，一點都不意外，像是綠色公民行動聯盟，勞動部長洪申翰還是他們的前副秘書長，而環境權保障基金會，還是科技部過去依照判決敗訴，編列經費捐助成立，且2016年起接續4年每年各編列500萬元之經費捐助的「環團」。王鴻薇感嘆，「假環團真側翼，反光電三法環團也是罷團」。

