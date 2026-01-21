6症狀持續1周要當心！「韓劇裡的血癌」惡化迅速 1方法助力治療策略制定

【健康醫療網／記者林則澄報導】急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，ALL）病程常來得又快又猛，其中成人血癌患者約有1成屬此類型，預後往往不如兒童患者，且年齡越大存活率越低。中華民國血液病學會理事長柯博升提醒，ALL可能「一個月前健檢正常，一個月後就確診」，若出現蒼白無力、反覆感染或發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫脹等6大症狀，且持續超過1周，應盡快就醫檢查，另隨著分子檢測進步，「可測量殘存癌細胞（MRD）檢測」也成為評估治療反應、規畫後續療程的重要依據之一。

ALL常見於韓劇 醫示警6症狀持續1周要留意

「急性淋巴性白血病，是許多韓劇中常見的血癌，病程很戲劇化。」柯博升理事長說，急性淋巴性白血病是骨髓中的淋巴芽細胞增生，壓縮到正常血球空間，病程進展迅速，通常在早期就會出現全身性問題，可能一個月前健康檢查還很正常，一個月後就確診，若民眾出現一周以上不明原因的蒼白無力、反覆感染或發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫脹等狀況，應盡快就醫，及早診斷才能把握治療時機。

急性淋巴性白血病的診斷與檢查方面，柯博升理事長說，醫療團隊除了會從患者的血液檢查確認有無異常芽細胞，通常也會安排骨髓穿刺與切片，釐清白血病的分類與治療預後，必要時也會做腰椎穿刺確認是否侵犯中樞神經，同時進行染色體與基因檢測，作為診斷及治療依據，而若患者合併縱膈腔腫大或明顯肝脾腫大等狀況，臨床上也可能視情況評估安排電腦斷層（CT）或正子檢查（PET）。

ALL治療3階段 醫談MRD介入時機

柯博升理事長進一步說，急性淋巴性白血病需高強度化學治療清除癌細胞，臨床上大致可分為3個階段，第一階段是引導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，以將癌細胞降至5%以下為目標；第二階段為鞏固期，以持續清除剩餘的癌細胞為目標；第三階段是維持期，則藉由低劑量化療藥物避免復發。

隨著分子檢測技術進步，急性淋巴性白血病檢測方式已不再侷限於傳統的骨髓抹片檢查，也有「可測量殘存癌細胞（MRD）檢測」的新式選項，中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長說，建議檢測時間點包括初次診斷時、首次引導治療結束後、鞏固治療結束後、異體幹細胞移植前。舉例而言，若在第一階段引導期時，經MRD檢測發現化療成效不佳（即MRD陽性），便可及早評估親友幹細胞的相合程度，為後續的骨髓移殖做準備，同時也可評估接續使用免疫治療，清除殘留的癌細胞，待MRD檢測結果由陽轉陰後再進行骨髓移植。

MRD檢測陽性＝無法偵測出癌細胞 不代表沒事

然而，MRD檢測陽性僅代表「以最新儀器仍無法偵測出癌細胞」，並不表示完全沒有癌細胞，可能仍有更微量的癌細胞殘留於病友體內，病友仍有復發風險，治療更是絕非終點，柯博升理事長說，目前臨床上MRD檢測需抽取骨髓檢體，只有少數特定情形才可能用抽血檢體評估，再透過健保給付的流式細胞檢查，協助疾病診斷與釐清用藥；國外也有次世代基因檢測（NGS），可偵測到更細微的癌細胞，但健保尚未納入給付，因此費用較高。他也提到，現行健保給付的MRD檢測，基本上已足以提供醫療團隊制定患者治療方向，而更精密的檢測仍需要更多資源，也是未來政府可努力的方向。

至於MRD檢測如何影響治療決策，柯博升理事長指出，傳統骨髓檢查能用顯微鏡觀察，能辨識的門檻約是5%癌細胞，MRD檢測的精密度則再提升。他解釋，MRD檢測不只看有無殘存癌細胞，也看數值下降的速度，若在不同時間點從50一路降到0.1%、0.01%，且下降很快，代表治療反應較好，患者未必需進一步接受很強的治療；反過來說，若MRD檢測數值從未消失，或到療程快結束才不見，就可能代表化療效果不好，後續治療策略就要升級，包括考慮骨髓移植等選項。

癌基推新版衛教懶人包 幫助更多病友

癌症希望基金會許怡敏副執行長表示，急性淋巴性白血病在各階段的治療選擇日益多元，為因應新趨勢，癌症希望基金會持續優化衛教內容，推出最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，協助病友在關鍵治療歷程中更能掌握周延的資訊。她也強調，除了完善的資訊支持，政府資源是病友持續治療的至要關鍵，更能幫助病友取得妥善的療程。

