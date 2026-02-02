6白委卸任拿不出政績？她：怎有人開競總「還被問這句」？

兩年條款屆期，民眾黨六立委30日在立院舉辦「畢業記者會」，細數兩年任期的政績。對此資深媒體人邱明玉拿出民眾黨列出的宣傳新聞稿，直呼「這些人到底過了什麼法？」，邱明玉更質疑黃國昌要搞網紅直播、披上律師袍，怎麼會開競總了，還會被問「會不會選到底」？





邱明玉在《台灣向前行》節目「細數」民眾黨的新聞稿，黃國昌自稱卸任後仍然公事繁忙，黨主席的工作不停歇，「你兩年做了什麼寫不出來？」黃珊珊稱通過 25 年沒修的《財劃法》「不好意思過的也不是你的版本，是民眾黨的版本」，張啟楷只說細數媒體改革與財政改革的具體成果，未來在嘉義繼續為人民服務「你過了什麼？你說啊」。

邱明玉更表示，畢業典禮同一天，非常有爭議的衛廣法、不當黨產條例，都奉送給國民黨過了。就連立委自肥的助理費、全部變立委的實質補貼「如果像謝龍介這些不質詢、不提法案的，他要助理幹嘛」，邱明玉質疑助理費是不是「就放他私人口袋裡了？」

邱明玉更問，黃國昌自稱卸任後要當網紅直播、披上律師袍，「他要選新北市，他應該就說，我要努力拚新北市」，黃國昌競總開幕了「到現在還有人每天問他，到底選真的選假的，會不會選到底」，別人都是說要選到底、戰到底，還有人會問黃國昌選真的選假的，「這種人我看不懂」。

















原文出處：民眾黨6立委卸任拿不出政績？她驚呼：怎麼有人開競總「還會被問這句話」？

