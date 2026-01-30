6白委卸任！黃珊珊回歸律師本業 林國成持續關注勞工議題

民眾黨8位立委林憶君（左起）、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍、劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

今（30日）是立法院本會期最後一天，民眾黨不分區立委執行「兩年條款」，除了立委陳昭姿、劉書彬外，包括民眾黨主席黃國昌等6位立委將卸下立委職務。對於卸任後的工作規劃，立委黃珊珊透露，自己會休息一陣子，因母親還在住院，另她應會回歸律師本業；另位立委林國成則說，他長期關心勞工議題，預計5月接任全國勞工聯合總工會理事長，會持續在勞運貢獻微薄之力。

民眾黨團上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、林國成、林憶君、劉書彬、麥玉珍及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，被問到卸任立委後的下一步，黃國昌提到，他參選新北市長選舉，預計新北競選總部2月1日開幕，並透露自己卸下立委後，仍然會滿忙的，他仍是黨主席，包括與白委開晨會、去中央黨部辦公、並登錄律師工作，在有必要時再披上法袍。

林國成說，他是現任台北市總工會理事長，5月份又要接全國勞工聯合總工會理事長，從年輕到現在都從事勞工運動，在立法院這兩年當中，他雖不在衛環委員會，但非常關心勞工之議題。

林國成指出，他還是會先回到勞工運動的這些團體，繼續貢獻微薄之力量。不瞞各位說，他真的也是很忙，因為台北市總工會底下200多位會員，如果接了全國後，變成全國都要跑。基本上，也是工作換而已，還是很累，但是有一點會稍微輕鬆，他笑說「以後不用七點半開會了。」

麥玉珍表示，她身一直在服務新住民，當立委時全國跑，到立院後，她覺得未來針對新住民、新二代、僑生及移工，要做「一條龍」服務，連結新二代跟台商，還有結合新住民的二代共同為台灣經濟做為橋樑。

麥玉珍說，移工在台灣有85萬人，目前失聯9萬人。所以，前黨主席柯文哲當初找她時，希望她有什麼政策幫助移工不要再失聯，也讓移工有目標、有未來，她也找勞動部、移民署，希望幫移工怎麼轉換身分，不只是讓台灣栽培人才、留住人才，也建立平台讓移工可以在台灣發揮，也可轉介到全世界給台商，讓人才散布全世界，她自詡未來成為台灣和世界的小尖兵。她強調，我們定居台灣、居住台灣，「我們就是台灣人，永遠一起為我們下一代來去努力。」

黃珊珊則透露，謝謝大家關心，她在公職已經很久，接下來會休息一下，因為母親還在住院，另她是律師出身，也是會回歸本業，關懷社會不需要特別在什麼地方，反正每天都會做該做的事。

林憶君表示，她是藥學專業，除了在國防問政外，也關心民眾用藥安全方面，感謝外界對她的監督提醒與批評，未來無論在哪個位置，都會持續關心國家安全與公共政策；立委的卸任不會是責任的結束，而是回歸公民監督的角色。

民眾黨立委林國成。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨立委林憶君。 圖：周煊惠 / 攝