6白委掰了僅剩陳昭姿、劉書彬...韓國瑜：離開立院情誼還是長長久久

民眾黨6名立委因兩年條款請辭，立法院人事處今（20）日也正式發函。而張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君4人上午拜會立法院長韓國瑜表達感謝，韓國瑜回應，「人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久。」

民眾黨依照兩年條款，黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君6人簽署辭職書；立法院人事處今日發函，確定以上6人請辭。

另外，白委陳昭姿因須推動人工生殖法修法納入代理孕母、白委劉書彬任職未屆滿2年，所以不須請辭。

廣告 廣告

張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君4人今日上午親自拜會韓國瑜，林國成表示，未來若韓國瑜有需要他們的微薄之力，「我們追隨院長，永遠不會忘記韓院長」；張啓楷則說，有韓國瑜的大力幫忙，不只幫他們四個，也幫了全國民眾很多的忙。

韓國瑜回應，4位白委在短短兩年內對很多法案、預算極其用心，大家都能感受得到，特別感謝大家對院本部的支持，「人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院，也是各位的娘家，多來看看，多來往。」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

高虹安二審貪汙改無罪...高院指立院函覆助理費本質是補助...王定宇痛批：韓國瑜的立院包庇犯罪而作偽證

韓國瑜婉拒出席國政茶敘、賴清德喊話「再考慮一下」...周玉蔻質疑：雙十國慶遭當場「洗臉」後、為什麼還寄望院際會談？