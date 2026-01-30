6白委最後一天在立院！麥玉珍卸任：這兩年最無力的是「我有理說不通」

記者陳思妤／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，6名白委將在2月1日請辭。民眾黨立委麥玉珍今（30）日發表她的卸任感言，稱這兩年在立法院最深的無力感不是沒有講道理，而是有理說不通，她在國會最後的心願，也是最後一次誠懇呼籲，希望朝野放下自我各讓一步，「政治不是誰吵的最大聲」，而是誰在關鍵時刻選擇為國家留下團結的出口，希望朝野團結一心。

民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務，今天是6人最後一天在立法院上班。麥玉珍在國是論壇時發表離職感言，她說，今天是她最後一次站在國是論壇，不是為任何政黨發言，而是為國家、為人民留下這段話。

麥玉珍稱，歷史一再證明，一個國家真正的危機從來不是意見不合，而是掌權的人拒絕傾聽，不是制度不完整而是權力凌駕制度，不是人民不守法而是法律只約束人民，卻約束不了執政者。她說，立法院是民意最高的殿堂，也是最接近人民的地方，但如果法律通過了、預算審查了，最後是否執行是全由行政者說了算，那麼輸掉的不是朝野任一方，而是人民對民主的信任。

「這兩年在立法院，我最深的無力感，不是我們沒有講道理，而是有理說不通」，麥玉珍聲稱，不是不願承擔，而是權力拒絕對等，朝野只剩輸贏，陪葬的不是位子而是整個國家。她表示，台灣正面臨少子化、缺工、社會結構改變的長期挑戰，新住民早已是國家一部份，新住民發展署不是政治操作，而是國家是否願意面對現實照顧人民的選擇。

麥玉珍又說，身為新住民立委，她在國會最後的心願，也是最後一次誠懇呼籲，希望朝野放下自我各讓一步，讓權力回到制度、讓政治回到人民，總統賴清德成為朝野溝通之橋，創下歷史記載，「你是最有眼界的領航者」。

「政治不是誰吵的最大聲」，麥玉珍表示，是誰在關鍵時刻選擇為國家留下團結的出口，希望朝野團結一心，將台灣未來更好設為共同努力的目標，台灣加油、新住民加油。

