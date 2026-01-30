6白委最後一天！民眾黨團拚《住宅法》、立委助理費修法三讀

民眾黨團8位立委林憶君（左起）、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍、劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝

立法院本會期今（30日）是最後一天，民眾黨團包括黃國昌在內6位立委即將卸任，上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌表示，今天將力拚《住宅法》修法，建立全國社宅統一登記平台；婚育家庭住宅不低於20%保障明文入法；及積極強化包租模式，擴充租屋供給量，另針對綠營側翼洗地稱是讓助理費除罪化的《立法院組織法》修正，黨團將提修正動議，支持給公費助理有更好的待遇與保障。

民眾黨團上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、林國成、林憶君、劉書彬、麥玉珍及黨團主任陳智菡出席。

黃國昌指出，從2024年2月1日八位立委走進立法院那天起，努力推動國會改革、司法改革、財政改革、勞工權益保障，在兩年任期中三讀通過許多重要法案，也感謝國民黨團分工合作。

黃國昌提到，特別是《住宅法》修正草案，感謝國民黨立委牛煦庭、黃建賓大力協助，完善草案內容。而本次黨團提出的住宅法，就是要讓居住正義真的做到法制與落實。回顧2023年，數萬名年輕人走上凱道，呼喚台灣的司法與居住正義，民眾黨立委歷經四個會期努力，如今已經做到建立「全國社宅統一登記平台」，為「社宅輪候制」打下基礎，也才能給政府壓力，了解後續有多少人民需求。

黃國昌說，這次《住宅法》修法，將「社宅至少保障20%婚育宅」明確入法；此外民進黨政府過去一直拿包租代管灌水社宅數量，根本「只有代管、沒有包租」，甚至每簽一次約就算一戶社宅，用一大堆美化數字欺騙社會與年輕人。這次修法將強化包租模式入法，提升租屋供給量，讓弱勢族群能真的租到房。

他也痛批，內政部對這次《住宅法》修法訴求全部反對，「選前大聲騙票，選後理由一卡車。」昨院長協商，本來一直喊做不到的內政部突改口，應聲蟲民進黨團也就跟著同意，協商才終於取得共識。另今天《住宅法》還有兩個重要事項要表決，一是「租屋市場透明化」，坪數、租金、坪單價等租屋資訊要公開透明；二是提升包租補助金額，政策引導業者多作包租、不是只搞輕鬆的代管，保障弱勢租屋者權益。

黃國昌嗆，總統賴清德選前喊百萬社宅喊很大聲，才兩年任期就大喇喇說「我要跳票，拿我怎麼辦？」砲轟賴「選前騙票、選後跳票」，只會躲在綠媒背後，不敢對年輕人說清楚。

而針對《立法院組織法》修正，黃國昌指出，綠營側翼與綠媒持續洗地稱，該修法要讓「助理費除罪化」，但目前牛煦庭提案是助理費法制化，民眾黨團將提修正動議，支持給公費助理們有更好的待遇與保障。

黃國昌說明，民眾黨版《立法院組織法》32條將公費助理的專業加給、資深加給、健檢和年終、在職進修等待遇羅列清楚；但由於原提案中給助理的結婚生育等婚喪喜慶補助，若修法後將增加6億立院支出，恐對國家財政負擔過重，民眾黨團修正動議預算約2億，支持給專業助理加給，提升立法問政品質，修法通過後，在下一屆國會才開始實施 。

黃國昌砲轟，綠營側翼鋪天蓋地搞認知作戰，稱民眾黨修正《立法院組織法》是除罪化，「條文就在這，哪個字寫到除罪化？」台灣號稱自由民主法治，卻有人亂講話完全不用負責，難道支持民進黨就可以散播假訊息？是綠的就可以隨便潑髒水？而且不只是側翼，居然連總統與行政院長都帶頭造謠。

