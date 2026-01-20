即時中心／徐子為報導



民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，已確定於2月1日辭去立委職務；這也代表有中配背景的李貞秀可望遞補立委，然而，屆時李是否會依內政部規定，提交放棄原國籍證明也受外界矚目。





民眾黨的「2年條款」，源自於前任黨主席柯文哲在競選總統時所提，規定黨內每位不分區立委任期2年，期滿後交棒給後面順位遞補，盼藉此讓更多人進立法院。



黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍6人確定將於今年2月1日去職；至於陳昭姿、劉書彬將續留國會，主要是陳昭姿是前任黨主席柯文哲承諾，在任內完成「代理孕母」解禁法案完畢才卸任，劉書彬則是去（2025）年3月14日才遞補立委，任期未滿2年，因此不受影響。



根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。



其中，李貞秀可能成為立院首位中配背景的立委受矚目，據了解，李貞秀來自中國湖南，透過婚姻來台生活逾30年。她曾在多家電子業上市櫃公司工作，同時也是一位「五寶媽」，因崇拜柯文哲，主動加入民眾黨成為終身黨員，後獲列民眾黨不分區立委第15順位。



不過，李貞秀是否能順利就任仍有變數，日前她表示，將簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，卻被內政部長劉世芳「打臉」反駁，現行《國籍法》規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。



劉世芳指出，《國籍法》 20條講得非常清楚，要擔任公職者，就職1年內要放棄中華民國以外的外國籍，且根據行政院2023年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。



日前花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為中配，由於中國籍問題，違反國籍法被解職。陸委會當時表示，國籍法要求到職公職1年內，需提出喪失他國國籍證明，內政部是依法行政。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／6白委確定去職！「她」將成首位中配立委 是否放棄中國籍受矚目

更多民視新聞報導

趙少康願促續杯「大和解咖啡」 鄭麗文：隨時奉陪

大甲虎媽拘禁3年「活活餓死」女兒 法院裁定繼續收押

賴清德確定明天不出席立院彈劾審查會 民眾黨團祭甲動原因曝

