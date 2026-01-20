6白委請辭獲准 韓國瑜發聲：情誼長長久久

民眾黨不分區立委「2年條款」將屆，立法院人事處發函，白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊等6人將於2月1日辭職，陳昭姿、劉書彬2人將先續留立法院。對此，立法院長韓國瑜表示，情誼還是長長久久，立院是各位的娘家，隨時歡迎回來。

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，黃國昌等人於月初已簽辭職書。立法院人事處日前收到黃國昌等人辭任書，並去函給立法院各單位。立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，自2月1日辭去立委職務。而根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。

廣告 廣告

綜合媒體報導，張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君等人今（20）日上午拜會韓國瑜、立法院祕書長周萬來等人，韓向4位白委表示，這短短的2年，各位對很多法案、預算可說極其用心，且在自身領域不遺餘力，大家都可以感受到。他特別感謝4位立委過去2年多對院本部的支持，就算離開立法院，情誼還是長長久久，立院是各位的娘家，隨時歡迎回來，多來看看，多來往。

【看原文連結】