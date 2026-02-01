6種人咖啡喝錯比沒喝更傷身！這數值超標每天2杯死亡風險翻倍

愛喝咖啡的你，知道以健康的角度來說，一天喝多少杯咖啡最適當？你可能已經看過許多報導，有的說2至3杯，有的說3至4杯，感覺上取中間數字「3杯」最好。不過千萬要注意，這些報導提到的醫學研究，多半針對一般健康狀況的人；如果你有某些慢性疾病，或是生活、飲食習慣不同，3杯可能反而不利健康；而該怎麼喝咖啡，研究結果差異也很大，以下6大族群需要特別留意，快來看看你喝對了沒？慢性病患

1.代謝症候群相關共病

如果你患有慢性病，咖啡的影響會因疾病種類而異。特別是與代謝症候群相關共病方面。2024年發表於權威期刊《臨床內分泌與代謝雜誌》的文獻，顯示每天喝3杯咖啡（或攝取200至300毫克咖啡因），能降低48.1% 同時罹患兩種以上心血管代謝疾病（如糖尿病併發中風）的風險。

但如果遇到高血壓患者，以上的好處就無法享用了。根據2022年刊登於《美國心臟協會雜誌》的研究結果發現，收縮壓大於等於160毫米汞柱，或舒張壓大於等於100毫米汞柱的嚴重高血壓患者，若每天喝2杯（含）以上咖啡，心血管疾病死亡風險將翻倍（2.05倍）。

2.慢性腎病

自1990年開始在荷蘭鹿特丹地區開展的長期研究，發現在年齡大於70歲的人群中，每天多喝一杯咖啡，eGFR 會增加，不過低於70歲的人群，則沒有呈現這種相關性。

由於咖啡屬於高鉀食物（3杯以上易導致血鉀過高），因此如果是腎病第三期以上、需要限鉀的患者，務必諮詢醫師建議。

3.痛風

肝膽腸胃科醫師錢政弘引述研究指出，咖啡的利尿作用有助於尿酸排泄，若每天喝4到6杯，痛風發作率甚至能減少40%至59% 。不過務必需多喝水，才能配合代謝。

久坐族

如果你是上班一坐就是6到8小時的「黏椅族」，咖啡可能是您的救命恩人。2024年發表於《BMC公共衛生》的研究，發現每天坐超過6小時且「不喝咖啡」的人，全因死亡風險高出1.58 倍，這種「久坐死亡風險」在喝咖啡的人身上居然觀察不到。這顯示咖啡中抗發炎物質可能抵銷久坐的代謝危害。

必須要注意的是，這份研究針對的是喝咖啡與久坐之間的關係，並沒有包括久坐與其他飲食或生活習慣之間的關係。也就是說，你可以因為自己久坐，透過喝咖啡降低一些健康風險，但是一般衛教中經常強調的「減少久坐、多站起來走動」的建議仍須維持。

減重族

想靠咖啡瘦身？科學家告訴你咖啡因確實有用，但加了料就破功。一份刊登於2023年《BMJ醫學》的研究發現，血液中咖啡因濃度較高的人，身體質量指數(BMI)與體脂量普遍較低。這項研究推估，每增加100毫克咖啡因攝取，能提升每日約100大卡的能量消耗。

不過喝的是哪一種風味的咖啡是有差別的，美國塔夫茨大學2025年發表於《營養學期刊》的研究發現，若在咖啡中加入過量的糖與脂肪（奶油），咖啡降低死亡風險的益處會完全消失。這項研究建議一杯咖啡糖不超過半茶匙，奶油或半脂牛奶不超過1大匙。

輪班、熬夜

2025年《歐洲心臟期刊》發現，在中午以前把咖啡喝完的人，能降低16％全因死亡率及31％心血管疾病死亡風險，但一整天分散喝的人觀察不到護心效果。研究認為這與太晚喝咖啡會干擾褪黑激素（與抗癌、抗發炎相關）有關。

因此，除非是偶爾熬夜一天，喝咖啡並非是夜晚提神的好方案。綜合台日睡眠名醫江秉穎及宮崎總一郎等的建議，遇到輪夜班的情況，上班前盡量調整睡眠時間與下午兩到四點時段重疊，因為這個時段（與半夜兩到四點）都是人體最容易感到睡意的時候。

素食、貧血

這類群體最需要注意營養素的「競合」關係。一項發表於《阿茲海默症期刊》的研究，間接說明茶與咖啡中的單寧酸會與鐵質結合，結果影響了認知功能。

單寧酸與鐵質的關係，對於素食及容易貧血者是重要議題，因為素食者的鐵質來源以植物性飲食為主，貧血的其中一個原因是缺鐵，如果日常飲食中攝取的鐵質受到影響，就會影響身體健康。因此建議素食與有貧血傾向者避開用餐前中後立即飲用咖啡，以確保鐵質吸收率。

熟齡與更年期前後

年長者最擔心的骨鬆與認知衰退，最新的兩份研究帶來了翻轉。2025年發表於《科學報告》的研究發現，每天攝取超過168毫克咖啡因（約2杯咖啡）的人，骨鬆風險降低了60％。此結果推翻了以往咖啡導致骨鬆的絕對負面說法。

而腦力維持方面，同年澳洲梅鐸大學團隊於《阿茲海默症雜誌》發表研究指出，每天喝1到3杯咖啡的長者，其解決新問題、邏輯推理能力的衰退速度明顯慢於不喝或大量飲用者。

