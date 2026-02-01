6種人咖啡喝錯比沒喝更傷身！這數值超標每天2杯死亡風險翻倍
愛喝咖啡的你，知道以健康的角度來說，一天喝多少杯咖啡最適當？你可能已經看過許多報導，有的說2至3杯，有的說3至4杯，感覺上取中間數字「3杯」最好。不過千萬要注意，這些報導提到的醫學研究，多半針對一般健康狀況的人；如果你有某些慢性疾病，或是生活、飲食習慣不同，3杯可能反而不利健康；而該怎麼喝咖啡，研究結果差異也很大，以下6大族群需要特別留意，快來看看你喝對了沒？慢性病患
1.代謝症候群相關共病
如果你患有慢性病，咖啡的影響會因疾病種類而異。特別是與代謝症候群相關共病方面。2024年發表於權威期刊《臨床內分泌與代謝雜誌》的文獻，顯示每天喝3杯咖啡（或攝取200至300毫克咖啡因），能降低48.1% 同時罹患兩種以上心血管代謝疾病（如糖尿病併發中風）的風險。
但如果遇到高血壓患者，以上的好處就無法享用了。根據2022年刊登於《美國心臟協會雜誌》的研究結果發現，收縮壓大於等於160毫米汞柱，或舒張壓大於等於100毫米汞柱的嚴重高血壓患者，若每天喝2杯（含）以上咖啡，心血管疾病死亡風險將翻倍（2.05倍）。
2.慢性腎病
自1990年開始在荷蘭鹿特丹地區開展的長期研究，發現在年齡大於70歲的人群中，每天多喝一杯咖啡，eGFR 會增加，不過低於70歲的人群，則沒有呈現這種相關性。
由於咖啡屬於高鉀食物（3杯以上易導致血鉀過高），因此如果是腎病第三期以上、需要限鉀的患者，務必諮詢醫師建議。
3.痛風
肝膽腸胃科醫師錢政弘引述研究指出，咖啡的利尿作用有助於尿酸排泄，若每天喝4到6杯，痛風發作率甚至能減少40%至59% 。不過務必需多喝水，才能配合代謝。
久坐族
如果你是上班一坐就是6到8小時的「黏椅族」，咖啡可能是您的救命恩人。2024年發表於《BMC公共衛生》的研究，發現每天坐超過6小時且「不喝咖啡」的人，全因死亡風險高出1.58 倍，這種「久坐死亡風險」在喝咖啡的人身上居然觀察不到。這顯示咖啡中抗發炎物質可能抵銷久坐的代謝危害。
必須要注意的是，這份研究針對的是喝咖啡與久坐之間的關係，並沒有包括久坐與其他飲食或生活習慣之間的關係。也就是說，你可以因為自己久坐，透過喝咖啡降低一些健康風險，但是一般衛教中經常強調的「減少久坐、多站起來走動」的建議仍須維持。
減重族
想靠咖啡瘦身？科學家告訴你咖啡因確實有用，但加了料就破功。一份刊登於2023年《BMJ醫學》的研究發現，血液中咖啡因濃度較高的人，身體質量指數(BMI)與體脂量普遍較低。這項研究推估，每增加100毫克咖啡因攝取，能提升每日約100大卡的能量消耗。
不過喝的是哪一種風味的咖啡是有差別的，美國塔夫茨大學2025年發表於《營養學期刊》的研究發現，若在咖啡中加入過量的糖與脂肪（奶油），咖啡降低死亡風險的益處會完全消失。這項研究建議一杯咖啡糖不超過半茶匙，奶油或半脂牛奶不超過1大匙。
輪班、熬夜
2025年《歐洲心臟期刊》發現，在中午以前把咖啡喝完的人，能降低16％全因死亡率及31％心血管疾病死亡風險，但一整天分散喝的人觀察不到護心效果。研究認為這與太晚喝咖啡會干擾褪黑激素（與抗癌、抗發炎相關）有關。
因此，除非是偶爾熬夜一天，喝咖啡並非是夜晚提神的好方案。綜合台日睡眠名醫江秉穎及宮崎總一郎等的建議，遇到輪夜班的情況，上班前盡量調整睡眠時間與下午兩到四點時段重疊，因為這個時段（與半夜兩到四點）都是人體最容易感到睡意的時候。
素食、貧血
這類群體最需要注意營養素的「競合」關係。一項發表於《阿茲海默症期刊》的研究，間接說明茶與咖啡中的單寧酸會與鐵質結合，結果影響了認知功能。
單寧酸與鐵質的關係，對於素食及容易貧血者是重要議題，因為素食者的鐵質來源以植物性飲食為主，貧血的其中一個原因是缺鐵，如果日常飲食中攝取的鐵質受到影響，就會影響身體健康。因此建議素食與有貧血傾向者避開用餐前中後立即飲用咖啡，以確保鐵質吸收率。
熟齡與更年期前後
年長者最擔心的骨鬆與認知衰退，最新的兩份研究帶來了翻轉。2025年發表於《科學報告》的研究發現，每天攝取超過168毫克咖啡因（約2杯咖啡）的人，骨鬆風險降低了60％。此結果推翻了以往咖啡導致骨鬆的絕對負面說法。
而腦力維持方面，同年澳洲梅鐸大學團隊於《阿茲海默症雜誌》發表研究指出，每天喝1到3杯咖啡的長者，其解決新問題、邏輯推理能力的衰退速度明顯慢於不喝或大量飲用者。
此為《早安健康》2月號雜誌《咖啡喝對救命》部分內容。完整精采內容全台7-11超商及誠品、金石堂、博客來網路書店、讀冊全新上架！早安健康嚴選免運特惠！各大電子書平台持續熱賣中！
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
讓骨本不流失！名醫教每天「2動作」防骨鬆強骨質，廚房煮飯就能做 尿尿見血…前拳王癌末壽命剩1年，4招抗癌奇蹟逆轉
其他人也在看
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
「糖尿病前期」沒關係？醫揭恐怖數據：每年5至10%惡化！疲倦、搔癢、視力變差…5症狀揪出高血糖病兆
你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」？事實上，它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁，深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢，並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。洪乙仁強調，糖尿病並非「血糖高」這麼簡單，而是一場長期的代謝失衡與血管傷害，若忽視控制，將可能引爆一連串不可逆的器官病變，甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
80歲婦認知退化靠1飲食奇蹟改善！醫大讚：滋養腦細胞、延緩衰退
年紀大認知功能退化還有救嗎？功能醫學醫師劉博仁分享，一位80歲老太太出現記憶減退，有時候找不到適合的詞語、表情也比較淡漠等輕度認知功能退化表現，後來靠著1飲食成功延緩衰退、改善記憶力與情緒。 M
雞蛋別放冰箱門「尖端要朝下」！專家示警1動作：細菌恐入侵
雞蛋被譽為「理想的營養庫」，幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過，關於雞蛋的保存、挑選與健康影響，坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露，盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗，保存方式也會影響新鮮度。此外，蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低，料理方式與用油量才是熱量關鍵。
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
49歲男突爆心肌梗塞 太太CPR救回一命！奇蹟重生無後遺症
一名49歲游姓男士心肺功能停止(醫學稱之OHCA)，由救護車送到澄清醫院中港院區，急診室團隊接手搶救，心電圖監測顯示心室顫動，疑似急性心肌梗塞所致，會診心臟外科吳慧中主任立即裝置葉克膜進行體外循環支持，幫助病患維持心跳與血液循環，接著心臟內科劉昱成醫師執行心導管處置，成功救回一命，歷經將近1個月住院治療，已經完全康復重返職場，沒有留下任何後遺症。
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...
怕爸媽走不動？研究證實綠茶竟能「長肌肉」 醫警：喝錯這2種反傷身
隨著台灣步入超高齡社會，除了癌症與失智，「肌少症」（Sarcopenia）導致的跌倒與臥床，成為許多長輩與子女的夢魘。一般人認為防肌少只能靠吃肉或重訓，但最新科學研究卻給出了一個令人驚喜的低成本解方：「喝綠茶」。權威期刊證實，茶葉中富含的抗氧化物質，不僅能護心防癌，更能有效減緩老年人的肌肉流失，維持
雞蛋配牛奶也傷身？ 醫點名3大「假健康」早餐地雷：吃錯恐釀膽結石
一日之計在於晨，早餐品質決定了整天的代謝效率。重症科醫師黃軒近日示警，許多人以為清淡就是養生，或是只吃蛋白質不吃澱粉，這些錯誤習慣長期下來恐導致血糖波動、膽汁排出不順，甚至釀成心臟、代謝與腎臟的「健康三殺」。
漢他病毒釀大白肺「致死率9成」 醫：易誤認感冒、台灣不可能僅1例
台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，引發各界關注此一疾病的威脅性。胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡，患者將出現呼吸衰竭等嚴重症狀。
早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫
生活中心／李筱舲報導失智症不再是高齡者的專利，據國際期刊《JAMA Neurology》研究推估，全球約有390萬名30至64歲的「早發性失智症」患者。對此，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，這類患者正值家庭與職場支柱，一旦退化，對經濟將帶來巨大衝擊。醫師也示警，若青壯年在生活中出現「4種徵兆」，應及早就醫，避免錯過治療黃金期。
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。
40歲後，最該優先投資的5個健康習慣
40歲後的你，在職場上可能已經站穩腳跟、處在事業巔峰，感覺終於掌握了人生方向，但你的身體卻開始發出警訊：體能下降、關節莫名痠痛、體重不斷的上升⋯⋯。 史丹佛大學醫學院（Stanford Medicine）指出，40歲到50歲這黃金10年，是決定晚年生活品質的關鍵期。史丹佛預防研究中心教授艾比·金恩（...
馬偕醫院員工躺高樓被救下 院方聲明回應
[NOWnews今日新聞]北市馬偕醫院今（2）日上午一位網友疑似因遭誣陷性騷擾、情緒，網路社群發文認為自己遭受霸凌，揚言意圖在醫院輕生。對此，院方回應，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸...