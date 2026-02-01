6種點心 春節吃出好心情

春節將至，不少人會採買年貨，營養師推薦6款療癒系快樂食物。（中央社檔案照）

記者傅希堯∕台北報導

春節將至，振興醫院營養師陳韻婷表示，民眾可選擇含優質蛋白質、色胺酸、抗氧化營養素等，可以增加快樂的食物，能使年節的歡樂氣氛加成，讓過年更增添溫馨，也不致於增加身體的負擔。

陳韻婷指出，吃東西是會影響情緒，而且影響其實比我們想像中還要大，推薦6種過年好心情點心給民眾選擇，包括堅果加70%以上黑巧克力，這是好脂肪與抗氧化的結合，讓民眾放鬆又有滿足感，因堅果裡面有鎂跟好的脂肪，對神經放鬆有幫助；70%以上黑巧克力也含有抗氧化物，對壓力調節也有幫助。

廣告 廣告

新鮮水果加無糖優格，就是抗氧化結合蛋白質、益生菌，可同時照顧腸道與情緒，包括無糖優格加香蕉或藍莓，乳製品有色胺酸，香蕉也富含色胺酸及維生素B6，莓果類則是良好的抗氧化物。腸道健康其實跟情緒穩定也很有關，餐間吃很多甜食的人，下一餐反而容易暴食，但如果改成這種點心，可更穩定整天的進食情形。

毛豆或滷豆干則是黃豆蛋白結合色胺酸，是鹹食控首選，不想吃甜的人，可以選擇高蛋白鹹點心，像毛豆、豆干等都很適合，且蛋白質可以穩定血糖，減少血糖忽高忽低的波動，情緒也比較不容易煩躁。加上這類食物較有咀嚼口感，也能增加進食後的飽足感。

烘烤黑豆則富含高纖高蛋白及花青素，黑豆除了是優質的植物性蛋白質來源，還富含抗氧化花青素、維生素E及高膳食纖維，作為過年期間的點心選擇，可補強我們正餐大魚大肉時相對缺少攝取的蔬菜纖維量，維持良好的腸道健康。

低糖豆花含+大豆異黃酮，可給人療癒感，但應糖水減半並適量添加配料，因豆製品富含色胺酸及大豆異黃酮，可藉由調節荷爾蒙，除穩定情緒波動外，也減少低落感，還能緩解男、女性在更年期間可能的不適症狀。配料可以選擇全穀雜糧類的燕麥、薏仁、紅豆、綠豆或堅果花生，建議糖水減半或可改無糖豆漿作為湯底，會是更好的搭配。

牛奶燉銀耳則含有多醣體及抗發炎功效，白木耳含有豐富的多醣體，既能穩定腸道健康，也可減少我們因忙碌積累的壓力及體內慢性發炎程度。以牛奶做為基底還能補充到色胺酸，對情緒穩定更有幫助，冷溫熱溫度皆宜，甜度也可以自己調整，比起許多冰飲或高糖甜湯，溫和熱量低、健康少負擔。