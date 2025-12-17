6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為迎接2026年，臺鹽公司年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，還有四隻柴犬大氣球全園出沒，讓遊客一路打卡找「柴」趣！
臺鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠與守候，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應。今年以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。主角「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴著斗笠、抱著鹽包，圓滾滾的模樣彷彿鹽山的小小守護員，以最療癒的笑容迎接新的一年，把「柴（財）」運與祝福傳遞給每位旅客。
除了主視覺的6米巨柴，園區四處還藏著不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜。聖誕節將率先推出耶誕柴柴快閃見面會；寒假期間開放「財鹽滾滾Bingo卡」挑戰，完成任務還能兌換柴犬小禮；春節再推出「柴犬刮刮卡」，把福氣、財氣一次帶回家。現場更展售多款「柴犬大學」的柴柴周邊，讓柴迷們不僅能拍照打卡，還能挑選可愛紀念品。
