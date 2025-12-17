6米巨柴現身七股鹽山 一路嗨玩到明年
記者王勇智／臺南報導
為迎接2026年，臺鹽公司年度壓軸企劃今（17）日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，還有4隻柴犬大氣球全園出沒，讓遊客一路打卡找「柴」趣；向來歡迎毛孩落地入園的七股鹽山，今年寵物友善服務再升級，全新「寵物列車」同步啟航，邀請民眾帶上大小孩與毛孩全家出動，一起搭遊園列車、看巨柴、補「柴」氣，一路嗨玩到明年。
臺南七股鹽山今日舉行「柴鹽滾滾鬧新春－鹹DOG DOG登場」記者會，由臺鹽公司董事長丁彥哲、總經理李杰翰，以及交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、臺南市政府觀光旅遊局副局長鄭道立等人出席；眾人手持打氣筒進行趣味十足的「補柴（財）氣」啟動儀式，為柴犬裝置注入能量，寓意「一起打滿好運」，也替七股鹽山新春旅遊熱鬧暖身。
現場更有臺南市消防局特搜大隊搜救犬隊相挺助陣，平日穿梭災區的汪汪英雄「Stitch」與「Taco」在領犬員的口令下，帥氣展現精準搜救身手，配上憨厚模樣，超強「反差萌」瞬間融化全場，並與巨柴「鹹DOG DOG」同框打造最暖「守護」畫面。隨後搜救犬及現場貴賓一同搭上首發「寵物列車」， 象徵城市守護者與鹽山守護犬共同啟動新春祝福，成為媒體搶拍焦點。
七股鹽山向來是歡迎毛孩落地入園的友善景區，今年更響應臺南推動寵物友善觀光，貼心服務再升級。除新增免費撿便袋外，最受矚目的亮點，是遊園小火車換上柴犬主題新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人迎風遊園，好玩又好拍。
除了主視覺的6米巨柴，園區四處還藏著不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜。耶誕節將率先推出耶誕柴柴快閃見面會；寒假期間開放「財鹽滾滾Bingo卡」挑戰，完成任務還能兌換柴犬小禮；春節再推出「柴犬刮刮卡」，把福氣、財氣一次帶回家。現場更展售多款「柴犬大學」的柴柴周邊，讓柴迷們不僅能拍照打卡，還能挑選可愛紀念品。
本週末更重磅加碼音樂盛會，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「鹽續幸福系列活動」20日於七股鹽山登場，邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等重量級卡司演出，搭配燈光焰火秀與市集，從白天到夜晚都精采。
臺南七股鹽山今日舉行「柴鹽滾滾鬧新春－鹹DOG DOG登場」記者會。（臺鹽提供）
搜救犬及現場貴賓一同搭上首發「寵物列車」， 象徵城市守護者與鹽山守護犬共同啟動新春祝福。（臺鹽提供）
響應臺南寵物友善城市願景，七股鹽山今年服務暖心升級，園區內特別增設免費撿便袋設施，讓毛孩爸媽能更安心地帶著寶貝落地暢遊。（臺鹽提供）
其他人也在看
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 15
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 97
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 7
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前 ・ 20
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 188
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 17
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 102
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 43
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 121
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 194
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 被封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 8 小時前 ・ 6
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 11
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28