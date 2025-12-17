6米巨柴現身七股鹽山 一路嗨玩到明年

記者王勇智／臺南報導

為迎接2026年，臺鹽公司年度壓軸企劃今（17）日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，還有4隻柴犬大氣球全園出沒，讓遊客一路打卡找「柴」趣；向來歡迎毛孩落地入園的七股鹽山，今年寵物友善服務再升級，全新「寵物列車」同步啟航，邀請民眾帶上大小孩與毛孩全家出動，一起搭遊園列車、看巨柴、補「柴」氣，一路嗨玩到明年。

臺南七股鹽山今日舉行「柴鹽滾滾鬧新春－鹹DOG DOG登場」記者會，由臺鹽公司董事長丁彥哲、總經理李杰翰，以及交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、臺南市政府觀光旅遊局副局長鄭道立等人出席；眾人手持打氣筒進行趣味十足的「補柴（財）氣」啟動儀式，為柴犬裝置注入能量，寓意「一起打滿好運」，也替七股鹽山新春旅遊熱鬧暖身。

現場更有臺南市消防局特搜大隊搜救犬隊相挺助陣，平日穿梭災區的汪汪英雄「Stitch」與「Taco」在領犬員的口令下，帥氣展現精準搜救身手，配上憨厚模樣，超強「反差萌」瞬間融化全場，並與巨柴「鹹DOG DOG」同框打造最暖「守護」畫面。隨後搜救犬及現場貴賓一同搭上首發「寵物列車」， 象徵城市守護者與鹽山守護犬共同啟動新春祝福，成為媒體搶拍焦點。

七股鹽山向來是歡迎毛孩落地入園的友善景區，今年更響應臺南推動寵物友善觀光，貼心服務再升級。除新增免費撿便袋外，最受矚目的亮點，是遊園小火車換上柴犬主題新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人迎風遊園，好玩又好拍。

除了主視覺的6米巨柴，園區四處還藏著不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜。耶誕節將率先推出耶誕柴柴快閃見面會；寒假期間開放「財鹽滾滾Bingo卡」挑戰，完成任務還能兌換柴犬小禮；春節再推出「柴犬刮刮卡」，把福氣、財氣一次帶回家。現場更展售多款「柴犬大學」的柴柴周邊，讓柴迷們不僅能拍照打卡，還能挑選可愛紀念品。

本週末更重磅加碼音樂盛會，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「鹽續幸福系列活動」20日於七股鹽山登場，邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等重量級卡司演出，搭配燈光焰火秀與市集，從白天到夜晚都精采。

臺南七股鹽山今日舉行「柴鹽滾滾鬧新春－鹹DOG DOG登場」記者會。（臺鹽提供）

搜救犬及現場貴賓一同搭上首發「寵物列車」， 象徵城市守護者與鹽山守護犬共同啟動新春祝福。（臺鹽提供）

響應臺南寵物友善城市願景，七股鹽山今年服務暖心升級，園區內特別增設免費撿便袋設施，讓毛孩爸媽能更安心地帶著寶貝落地暢遊。（臺鹽提供）