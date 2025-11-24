6米高小黃鴨聖誕樹巨型地標必拍！全台首發B.Duck城市樂園環球桃園A19開幕

文／景點+ Rhoda整理報導

環球購物中心桃園A19今年聖誕點燈儀式升級，首度引進來自香港的「B.Duck城市樂園」，不僅是台灣首度亮相，也是全球巡迴的第三站。樂園打造300坪主題遊樂場，設有6米高的巨型B.Duck小黃鴨打卡地標、6米高的小黃鴨聖誕樹，共6大遊樂設施與4大遊戲攤位，讓小黃鴨與大小朋友共度歡樂聖誕！

全台首發「B.Duck城市樂園」正式亮相，進駐Global Mall桃園A19！（圖／環球購物中心Global Mall，以下同）

為迎接年末佳節、凝聚城市慶典氛圍特別策劃「20週年聖誕」活動，Global Mall桃園A19特別設立６米高B.Duck小黃鴨聖誕樹，俏皮的小黃鴨穿上可愛聖誕裝、手捧著拐杖糖，以水汪汪的眼睛與笑容療癒遊客們的心，搭配生動的小薑餅人陪伴嬉戲更增添童趣氣氛。

「B.Duck城市樂園」打造300坪遊樂場，園區內設有六大遊樂設施及四大互動遊戲攤位，包含浪漫巴黎、風車蹦床、牛仔很忙、環球之旅、浴室大作戰與搖搖樂鞦韆，盡情感受騰空跳躍的暢快瞬間，或在微風吹拂中享受恣意放鬆的軌道列車，同時還能挑戰打氣球、擲骰子、丟沙包等樂趣小遊戲，考驗反應力與手眼協調，增添更多驚喜與成就感。

入園後可至城市樂園服務台領取「B.Duck打卡護照」，每完成一項遊樂設施、遊戲攤位與線上任務，即可獲得一枚勇氣勳章，集滿點數就能兌換多款「B.Duck精美好禮」，超萌的小黃鴨背包氣球、小黃鴨投影手電筒、小黃鴨玩具、小黃鴨包包都有機會通通帶回家。

「B.Duck城市樂園」共有三種購票方式可安排合適的遊玩方案，夢想一天挑戰六大遊樂設施，可購買「遊樂器材一日票」799元；若是想隨心暢遊園區全方位設施與遊戲攤位，即可挑選「套票方案」，消費滿2,000元贈800元、消費滿1,000贈300元，以及500元遊樂套票價格，皆可分次使用。

此外，民眾也能依照喜愛購買單次體驗票，每項遊樂設施單次體驗價200元（套票優惠120元）、遊戲攤位單次體驗價160元（套票優惠100元），多元票種靈活選擇，無論單點體驗或全園暢玩，都能享受專屬於自己的歡樂時光。

【Info】

B.Duck城市樂園

地點：環球購物中心桃園A19

營業時間：11:00~21:00

門票方案：

遊樂器材一日票：799元

套票方案：消費滿2,000元贈800元、消費滿1,000贈300元，以及500元遊樂套票

單次遊樂設施：200元、單次遊戲攤位：160元

