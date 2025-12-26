6縣市低溫特報！鄭明典曝「台北站14度以下」：實實在在的大陸冷氣團

大陸冷氣團影響，台灣各地溫度明顯下降，6縣市低溫特報，前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典亦在臉書發文表示「台北站氣溫維持在14度以下，這是概念上實在的大陸冷氣團強度」，呼籲民眾多加留意。

前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典在臉書發文指出，台北站氣溫維持在14度以下，這是概念上實在的大陸冷氣團強度，鄭明典強調，台北站能維持這樣的溫度狀態，其它地方一定也很有感，這才是「大陸冷氣團影響」要提醒的重點，呼籲民眾多加留意。

廣告 廣告

氣象署指出，今天（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度，受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署預測，今天中部以北及宜蘭低溫約12～14度，南部及花、東約14～16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16～18度，感受較為溼冷，中南部高溫約21～23度；澎湖陰天，16～18度，金門晴時多雲，11～17度，馬祖陰時多雲短暫雨，9～12度。

撰稿：吳怡萱



