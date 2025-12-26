6縣市低溫特報 吳德榮：北台灣整天濕冷

（中央社記者黃巧雯台北26日電）氣象署針對新北、宜蘭等6縣市發布低溫特報。氣象專家吳德榮表示，受大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，今天北台灣整天濕冷，而今、明本島平地局部最低氣溫約10度。

根據中央氣象署網站，今晨本島平地最低溫為新北市石碇區攝氏10.1度，桃園市楊梅區10.3度；而氣象署清晨發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，而桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，今天北台整天濕冷、明天氣溫微升、仍偏冷，而中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，山區偶有零星飄雨的機率。

氣溫部分，吳德榮指出，今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右，預計今天北部10至16度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至23度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今、明2天雪（零度）線的高度，約在海拔3000公尺左右，因此合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率，他提到，今天海拔2000公尺左右高山（太平山等）的氣溫，稍高於零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，是否伴隨零星飄雪，則可遇不可求。

吳德榮指出，28日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，29日季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率，而12月30日至明年1月1日東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼，而其他地區影響小，仍多雲時晴。（編輯：李錫璋）1141226