6縣市低溫特報 恐跌破10度一路冷到明早

中央氣象署今晚發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今（14日）晚至明（15）日上午，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

其中新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東低溫約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率，3500公尺左右或以上高山有結冰機率。

廣告 廣告

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

更多中時新聞網報導

許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉

MLB》暖男大谷捐鉅款 助隊友母抗癌

新影像技術 精準治三叉神經痛