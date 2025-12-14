6縣市低溫跌破10度 鄭明典曬衛星雲圖：冷高壓來了

首波大陸冷氣團來襲，中央氣象署稍早針對新北市、基隆市、桃園市等6縣市發布低溫特報，低溫恐跌破10度；前氣象局長鄭明典也貼出最新的衛星雲圖，指出這波天氣有「冷高壓偏南」的特徵，輻射冷卻會很明顯，且最冷的時候還沒到，提醒民眾一定要做好保暖。

氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今（14日）天越晚會越冷，中部以北、宜蘭地區低溫約12度，南部、花東地區低溫約15度；氣象署已針對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣發布黃色低溫特報，恐出現10度以下低溫，民眾應注意保暖，尤其留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病。

鄭明典今日一大早就在臉書貼出台灣本島的溫度分布圖，只見全台冷吱吱，北部僅14、15度，最南端的墾丁也只有20度，且最低溫的時刻還沒到來，這波冷空氣恐怕會讓多數人都感到寒冷。

鄭明典還貼出今日上午9點多的衛星雲圖，只見台灣旁邊有一大片積雲串成的「雲街」，氣流路徑清晰可見；他解釋，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，除了雲街外，也被稱為冷平流雲系。

鄭明典指出，這波冷空氣來自大陸錢塘江口以南，是冷高壓偏南的特徵，會給台灣帶來乾冷的天氣型態，「部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響」。

