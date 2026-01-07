6縣市低溫非常寒冷！明短暫稍回暖「週末冷氣團再報到」

強烈大陸團持續影響。（示意圖／劉耿豪攝）

今（８）日持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷。中央氣象署發布低溫特報，新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，今日中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約15度，整日偏冷，中部及花東21度，南部約22度，中南部及花東白天亦偏涼。

降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象署預測，9至10日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，北部、宜蘭高溫約18至19度，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

10日晚起至12日清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣增加，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，12日白天起至14日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

