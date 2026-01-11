6縣市明起大停水！最久「10小時沒水用」 影響範圍一次看

生活中心／朱祖儀報導

明天有6縣市將停水。（示意圖／資料照）

快點儲水！台灣自來水公司公告，明（12）日將進行汰換管線、管線改接等工程，桃園市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等6縣市部分區域將實施停水作業，停水時間最長達10小時。

★桃園市停水資訊

→停水時間：1月12日上午10時至下午17時，共7小時。

停水原因：配合道路拓寬管線工程路口制水閥及沿線用戶改接。

停水範圍：

大園區：南港里塔腳一路。

觀音區：保障里、塔腳里（塔腳一路、塔腳路、大功路）。

廣告 廣告

★雲林縣停水資訊

→停水時間：1月12日上午8時至中午12時，共4小時。

停水原因：配合嘉東抽水機汰換。

停水範圍：

古坑鄉：嘉新路、宮前路、廣濟路、文化路、永和路、環外路、重光南路、重光東路、長安路。

斗六市：劉厝路、嘉安一街至八街、嘉新路（含嘉新一、二、三、六路）、嘉東中路、嘉東北路、嘉東南路、崙中路、崙北路、崙南路（含崙南二、三路）、成功路、文化路、糖廠路、重光路（含重光南、東路）、鎮南路。

→停水時間：1月12日上午8時至下午18時，共10小時。

停水原因：辦理西螺中正路、福興路等路段汰換管線工程

停水範圍：

西螺鎮：中正路、平和路、建興路、福興路、西興南路、光復西路、公正路、文昌路、福安街。

★台南市停水資訊

→停水時間：1月12日上午8時至下午17時，共9小時。

停水原因：楠西區茄拔路汰換管線工程施工。

停水範圍：

楠西區：東勢里、楠西里。

★高雄市停水資訊

→停水時間：1月12日晚上22時至1月13日上午4時，共6小時。

停水原因：辦理封閉測試作業，採夜間離峰時段測試。

停水範圍：

岡山區：三和里、大莊里、華崗里。

燕巢區：尖山里、東燕里、金山里。

田寮區：七星里、三和里、南安里、古亭里、大同里、崇德里、新興里、田寮里、西德里。

★屏東縣停水資訊

→停水時間：1月12日上午8時30分至下午17時30分，共9小時。

停水原因：辦理管線汰換工程。

停水範圍：

高樹鄉：民權巷、世一路。

★​台東縣停水資訊

→停水時間：1月12日上午9時至下午16時，共7小時。

停水原因：辦理自來水管線改接作業。

停水範圍：

台東市：上海街、傳廣路、四維路三段、四維路二段、寧波街、杭州街、浙江路、開封街。

台水指出，在停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。此外，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，可多觀察，恢復供水後，若仍無（缺）水時，需通知水公司，將有專人到府處理。

更多三立新聞網報導

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

高中妹解不開數學題！阿伯出手「驚人身分曝」 全場讚：文昌帝君下凡

迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

