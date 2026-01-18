「6縣市」注意了！ 1/19大停水最長停10小時

根據台灣自來水公司的公告，1月19日（週一）將在新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣及高雄市等六個縣市實施停水，部分地區的停水時間最長可達10小時。停水的原因主要是進行管線汰換及遷移工程，民眾需提前儲水以備不時之需。

1月19日（週一）將在新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣及高雄市等六個縣市實施停水。（示意圖／pexels）

在新北市，停水時間為1月19日09時至17時，影響樹林區的部分住戶。桃園市則計劃在1月19日23時至20日04時進行停水，主要影響中壢區的自強里、莊敬里。台中市的神岡區和豐原區將從08時30分停水至18時30分，影響時間長達10小時。

廣告 廣告

雲林縣和嘉義縣也將在各自的時間範圍內停水，嘉義縣的大林鎮和溪口鄉的停水時間分別為08時至17時及09時至17時。高雄市的大寮區和旗津區同樣受到影響，停水時間為08時30分至17時及09時至17時。

台灣自來水公司提醒居民，停水前應儲水備用，並在停水期間關閉抽水機以避免設備損壞和火災風險。

延伸閱讀

他嘆「持台積電股票像有北市房」賣了買不回 網曝2招解套

週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝

國旅雪崩！不只墾丁住1晚破萬 「宜花東」也遭受重創