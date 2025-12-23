6縣市YouBike強制投保自行車險！1月1日起「未完成投保程序」無法借車

台北、新北、桃園、新竹、台中和高雄等縣市宣布實施全車種強制投保才能租借共享單車政策。 圖：翻攝自YouBIke大台北粉絲團臉書專頁 (資料照)

[Newtalk新聞] 隨著各縣市共享單車使用率逐年攀升，近年來與共享單車有關的交通事故案件也越來越多。對此，台北、新北、桃園、新竹、台中和高雄等6個縣市接連宣布2026年1月1日起若未完成「YouBike2.0和YouBike2.0E公共自行車傷害險投保程序」，則無法租借任何型號的共享單車。

YouBike作為國內主要的共享單車系統，向所有使用者提供傷害保險及第三責任險兩大保險保障。目前使用者只要在註冊會員時填入實名制資料，就會自動加入公共自行車傷害險，無須負擔任何保費；過去已註冊的YouBike會員則可透過YouBike官方網站或官方APP填寫資料投保，同樣不用繳納保費。

隨著共享單車使用人數增加，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中縣和高雄市接連宣布實施「全車種強制投保才能租借共享單車」政策，明年元旦起，未登記完成公共自行車傷害險投保程序者，將無法租借YouBike和YouBike電輔車。

此外，由於YouBike在各縣市逐漸普及，目前雙北地區、桃園市、新竹市、竹北市台南市、屏東縣皆要求使用者須投保自行車傷害險，才能租借YouBike電輔車，花蓮縣、台東縣和嘉義縣則未強制要求使用者投保自行車險。

