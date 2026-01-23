6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件

娛樂中心／林昀萱報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈引爆。據悉，布魯克林在婚前簽下一份極其嚴苛的婚前協議，讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。

布魯克林無預警封鎖父母社群帳號後，20日深夜拋出一篇近千字長文，指控父母長期操控、干涉婚姻，直指母親維多利亞（Victoria Beckham）在他婚禮上的行為讓他感到「極度不適與被羞辱」，並傷害到他妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），正式列舉6大罪狀對外公開與原生家庭決裂的原因，引起熱烈討論。對此，貝克漢公開現身表示「孩子會犯錯，犯錯是他們學習的一部分。有時候，你必須讓他們自己去經歷那些錯誤」，一席話被外界解讀為對近期風波的間接回應。

廣告 廣告

貝克漢夫妻與長子布魯克林夫妻決裂，遭控訴6大罪狀。（圖／翻攝自IG @nicolaannepeltzbeckham）

據英國《太陽報》報導，妮寇拉的父親、83 歲美國金融界投資大亨尼爾森佩茲（Nelson Peltz）身家粗估高達16億美元（約505億元台幣），布魯克林在2022年簽下一份條件嚴苛、滴水不漏的婚前協議，若婚姻觸礁他將無法得到任何財產，只能獲得他和妮寇拉共同創立品牌的一半。另外，近日布魯克林上傳一張後頸刺青妮寇拉雙眼的照片，貝克漢夫妻擔心「布魯克林就像被囚禁」、「他的未來彷彿完全掌握在佩茲家族手中」，若離婚和親友逐漸疏遠的他會呈現孤立無援、也拿不出多少錢的狀態。

貝克漢夫妻雖然竭盡全力修復彼此關係都沒有成功，他們的朋友透露，兩人仍深愛兒子，家中永遠會為他留一個位置，但唯一和解的條件就是布魯克林和妮寇拉離婚，「現在看來，只要他還和妮寇拉在一起，就沒有回頭路了。」據悉，布魯克林仍和祖父母維持聯繫，但祖父母也不知道該怎麼化解現在的情況，「他們熱愛布魯克林，但當然也深愛著自己的孩子，他們從孩子們的臉上看到了痛苦的表情。」而14歲的妹妹哈珀·貝克漢（Harper Seven Beckham）是兄弟姐妹中受這場毀滅性事件影響最深的人，一位朋友表示，向來寵愛妹妹的布魯克林未和她聯繫，是想要保護妹妹、不要她被捲入這場混亂之中。

更多三立新聞網報導

《艋舺》刺青師暴走！問病情被回「快死了」怒毆醫 本人發聲還原經過

高度緊繃！新北選戰最新民調震撼 「三腳督」蘇巧慧、李四川差距驚人

詹能傑3進火場給面罩殉職！三大疑點引議論 同袍揭「極端環境下判斷」

2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日

