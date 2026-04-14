6艘共艦8架共機擾台 國軍監控

白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
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日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了
中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查
（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆 […]
自己煮好麻煩？名廚推這道飯 肉菜飯一鍋搞定
最新調查發現，多數長者家庭在家開伙，卻常為「煮什麼、怎麼煮、怎麼煮得健康又好吃」煩惱。為減輕照顧者壓力，伊甸基金會特別設計10道簡單、易學的料理教學影片。 8成銀髮家庭自己煮 伊甸基金會公布銀
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
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白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
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白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
黑蒜抗老、抗炎、穩血糖一次搞定！功效狂升6倍 每天3瓣就行
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，黑蒜在韓國、日本等亞洲地區的傳統養生文化中已有數百年歷史，黑蒜的神奇之處在於，它經過15至90天的熟成過程，讓原本刺激性的蒜素轉變成對人體更溫和且穩
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
瘦瘦針出局！快來吃「瘦瘦菜」營養師推這款平民蔬菜王 控食慾又便宜
近期「瘦瘦針」風潮崛起，不只有抑制食慾達到減重的效果，也能增加飽足感、穩定血糖，但也有噁心、嘔吐等腸胃不適副作用。其實，地瓜葉也是天然又安全的「瘦瘦菜」，地瓜葉價格實惠、味道可口，營養價值極高，堪稱「
大股東喊跑！ 聯合再生慘跌停 國發基金急澄清「我們還在」
國發基金近期申報轉讓太陽能廠聯合再生4,201,476股，導致股價重挫跌停。13日晚間國發基金發布聲明表示，投資5年後策略任務已圓滿達成，故依機制釋股回收資金，強調並未全數出脫，仍保有董事席次參與治理。
逼下屬玩桌遊累計達35小時！日本消防局爆「最奇怪的職場霸凌」熱議：到底多好玩？
日本愛知縣稻澤市消防局最近爆出一起誇張的事件，一名 40 多歲的消防隊長在值勤期間，濫用職權強迫下屬遊玩他「自製的桌遊」，時間長達半年之久。最終該名隊長遭到當地市府下令停職一個月的懲戒處分，而被迫參與遊戲同仁也一併受到警告與訓誡。