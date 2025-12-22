6萬人狂讚！達人蠟燭塗浴室磁磚防發霉 一次撐半年

浴室磁磚縫隙發霉超難清，是許多主婦的惡夢，家事達人拍片分享一招防霉，只要拿蠟燭塗抹在磁磚縫隙，便能達到防水功效，當水分無法滲入縫隙，自然就不會發霉，而這低成本的防霉法，只要每半年補一次即可，CP值超高，吸引6萬多人狂讚。

根據《鏡報》報導，浴室環境潮濕，磁磚縫隙容易滋生黴菌，加上填縫劑屬於多孔材質，會吸收並滯留水分，成為黴菌生長的溫床，也因此增加清除難度，因為黴菌通常不是長在表面上，而是會深入縫隙內部，因此無法透過擦拭來徹底清除。

至於如何預防黴菌滋生，家事達人莉安（Leanne）日前在 IG 上拍影片分享，只要將蠟燭的蠟塗抹在浴室磁磚縫隙上，便能形成一道防水屏障，當水分無法滲入縫隙，黴菌自然就難以生長。

莉安也補充，其實蠟燭不必特別融化，直接在磁磚縫隙上用力塗抹即可。由於操作時需要施力，她建議選用細長型蠟燭，握起來就像拿鉛筆一樣，較省力也更好控制，而這項簡單的縫隙防水方法，大約每半年補一次，就能維持效果。

影片吸引6萬多人狂讚，不少人留言討論，「生活智慧王，用最便宜的方法解決最常見的煩惱」、「從來沒想過蠟燭可以這樣用」、「這也太聰明了」、「蠟燭小妙招，我愛了」、「用蠟燭來防水真的是最好的妙招」。

