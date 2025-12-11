6萬債務捅死檳榔嬤！惡男恐怖前科曝...非首次殺人再遭收押

2025年12月10日，高雄市鳳山區一家檳榔攤發生凶殺命案，老闆娘傷重不治。警方獲報到場偵查。讀者提供



高雄鳳山昨晨驚傳兇殺！46歲呂男為追討6萬元債務，找不到債主竟遷怒68歲檳榔嬤，持刀狂砍胸肩致當場無心跳，送醫不治。呂男逃逸後迅速落網，法院昨晚裁定收押禁見。呂男9年前曾因「種草莓」砍運將噴殺蟲劑判刑5年半，出獄未改又殺人。

據了解，呂男並非初犯，2016年他曾因懷疑女友脖子吻痕與柯姓計程車司機有關，隔天持20公分尖刀找上門，僅因對方「笑著回答」就猛砍脖子，造成超過10公分撕裂重傷；砍倒後還拳打腳踢，並朝受害人口中連續噴殺蟲劑10秒，受害者裝死才倖免於難。呂男當時被判殺人未遂5年6個月，出獄後顯未改過自新，再度犯下殘忍兇殺。

目擊者描述，王婦倒地滿身鮮血、雙膝跪地哭喊「救命」，呂男卻冷血回嗆「把錢拿出來！」繼續補刀；鄰居拿手機錄影，呂男竟持刀衝向目擊者，嚇得對方落荒而逃。警方在附近水溝起獲染血兇刀，目前正深入追查債務糾紛細節。

當地居民聽聞和善的王姓老闆娘慘死，無不悲憤交加，痛罵呂男「畜生都不如」。此案震驚全台，呂姓兇嫌這回恐難逃嚴懲。

