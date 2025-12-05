6萬元羽絨外套「送洗」袖口、前襟竟破洞 女怒：業者消極

羽絨外套送洗卻出現破損。（圖／TVBS）

一名女子將價值高達6萬元的法國精品品牌Moncler羽絨外套送至洗衣店清洗，卻發現取回時衣物在袖口和內裡下擺出現破損。雙方對賠償金額無法達成共識，洗衣店表示將依據品牌與材質進行適當洗滌，並持續與消費者溝通賠償事宜。專家建議，羽絨外套最好使用滾筒洗衣機清洗，也可在髒污處塗抹洗碗精輔助清潔，而特殊材質如GORE-TEX外套則應避免使用洗衣粉和柔潤劑，以免降低功能性。

羽絨外套送洗卻出現破損。（圖／TVBS）

這起消費糾紛源於一名李小姐將價值6萬元的法國精品Moncler羽絨外套送洗後發現損壞。李小姐表示，洗衣店處理態度消極，「這麼貴的衣服被洗壞了，然後你們沒有任何的主管回覆，也沒有任何解釋，而且他們會一直想引導到說好像是我們的衣服本身有問題。」李小姐進一步解釋，洗衣店一開始聲稱衣服有霉斑，後來又說有脆化的問題。

廣告 廣告

第三方洗衣工會無法研判破洞確切因素。（圖／TVBS）

事後，雙方將衣物送交第三方洗衣工會鑑定，結果顯示衣物上的兩處破洞疑似受到尖銳物品影響，造成布料立即性傷害。鑑定報告指出，破洞並非化學性腐蝕傷害，也非刷洗傷害，研判洗滌過程應該不會造成如此破洞，但無法確定破洞的確切成因。

關於賠償問題，李小姐表示，根據規定，賠償金額最高上限為洗衣費的20倍或不超過15000元，但洗衣店最初只願意賠償洗衣費的3倍，後來逐步提高到5倍、10倍，且「自己喊的價錢，也沒人跟我們討論。」

洗衣店母公司致歉回應。（圖／TVBS）

對此，涉事洗衣店回應，他們會依照品牌和材質進行洗滌，對造成消費者的不便深感抱歉，未來會多加注意，並將持續與消費者溝通賠償金額。

洗衣達人沈富育提供了正確清洗羽絨外套的方法，他建議使用滾筒洗衣機，讓外套能完全浸泡。「我會把拉鍊拉起來，因為羽絨衣外觀比較髒，所以我會在袖口塗一點洗碗精，還有在領口、前襟片，白色的淺色系的羽絨衣塗過之後，拿個刷子刷乾淨一點。」

專家不建議民眾自己洗羊毛大衣。（圖／TVBS）

沈富育還提醒，羊毛大衣不建議自己洗，以免縮水，最好送到洗衣店乾洗。至於GORE-TEX外套，則不應使用洗衣粉和柔潤劑，因為這些產品會堵住氣孔，降低外套排氣功能，建議使用洗衣精清洗最為安全。沈富育最後提醒大家，可以根據衣物上的洗標進行清洗，才能確保洗得乾淨又安全。

更多 TVBS 報導

老烤箱餐廳疑「食物中毒」 業者：近30名顧客身體不適

旺季不旺！今年百貨零售景氣衰退 短期人力時薪較低

黃仁勳現身？北市農曆年節前跟輝達簽約 蔣萬安已發邀請

能吃飽！火鍋「9年前價格」299套餐PK麻辣燙自助夾

