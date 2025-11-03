6萬科技職等著高雄青年！ 曾俊傑籲市府掌握台積電效應 別再讓人才北漂
台積電高雄廠首座2奈米晶圓廠（P1廠）今年10月試產成功，今年底即將量產，副議長曾俊傑今（3）日指出，高雄將進入半導體先進製程時代，經發局、勞工局應掌控產業帶來的就業機會，透過高科技產業進駐，發揮磁吸作用，徹底改善高雄就業問題。
曾副議長說，台積電除P1廠外，P2至P5廠的興建工程也按計畫進行。半導體產業進駐高雄，最受矚目的就是工作機會，陳其邁市長就曾公開表示，台積電高雄廠未來擴展至5座廠後，能為高雄帶來6萬個工作機會。
曾副議長表示，不只是台積電高雄廠，例如白埔產業園區將規劃成半導體專用區，還有南部科學園區高雄第三園區的擴建，仁武科技園區與橋頭科技園區的陸續推動、新建亞灣2.0智慧園區等，都預估會增加相當可觀的工作機會。
面對可觀的工作機會，曾副議長認為，經發局應該與勞工局密切合作，掌握市民實際投入半導體產業與周邊產業工作契機，確實改善高雄就業問題，尤其是留住青年人才。
曾副議長也關切青年就業議題，他強調，青年局是為了解決高雄子弟「北漂現象」而設置，成立至今已經6年，還是有許多高雄子弟在外地工作，北漂問題仍舊存在。
曾副議長指出，青年局最主要任務是幫助青年人就業，半導體產業進駐高雄，確實讓高雄增加許多就業機會，青年局應把握機會及協助更多旅外高雄子弟返鄉工作。
此外，曾副議長也關切苓雅區「機11」用地公辦都更案的進度；他表示機11都更案鄰近民族國宅，規劃有200間置換宅提供民族國宅居民使用，以加速推動民族國宅都更案。
曾俊傑強調，推動閒置土地再利用是財政局的重要業務，「機11」是由財政局主辦的公辦都更案，應早日推動完成都更案，提升地方居民生活環境品質。（圖╱曾俊傑議員辦公室提供）
其他人也在看
給員工週休三日竟出包！ 老闆怒曝真相：給方便被當隨便
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導理想的彈性制度，卻被員工玩壞了！一名設計公司老闆發文透露，自家公司推行「週休三日」後，原以為能讓員工工作更有效...FTNN新聞網 ・ 1 天前
升主管不如升股息？網友一語戳痛上班族：努力十年換來責任200%
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導加薪2%、責任+200%，這CP值是怎樣？近日一名網友發文感嘆，自己努力十年好不容易升上主管，卻發現生活品質反而下滑。除...FTNN新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 6 小時前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 58 分鐘前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 7 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 8 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
世界大賽／距離奪冠只剩2出局 他9上挨追平！「我1球害多倫多沒冠軍」
世界大賽G7藍鳥領先整場比賽，直到9局上守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）遭洛哈斯（Miguel Rojas）全壘打狙擊追平比數，最終藍鳥在延長賽不敵道奇錯失冠軍，賽後霍夫曼自責喊「我的1球失投害了所有人。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 1 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前