6萬科技職等著高雄青年！ 曾俊傑籲市府掌握台積電效應 別再讓人才北漂

台積電高雄廠首座2奈米晶圓廠（P1廠）今年10月試產成功，今年底即將量產，副議長曾俊傑今（3）日指出，高雄將進入半導體先進製程時代，經發局、勞工局應掌控產業帶來的就業機會，透過高科技產業進駐，發揮磁吸作用，徹底改善高雄就業問題。

曾副議長說，台積電除P1廠外，P2至P5廠的興建工程也按計畫進行。半導體產業進駐高雄，最受矚目的就是工作機會，陳其邁市長就曾公開表示，台積電高雄廠未來擴展至5座廠後，能為高雄帶來6萬個工作機會。

曾副議長表示，不只是台積電高雄廠，例如白埔產業園區將規劃成半導體專用區，還有南部科學園區高雄第三園區的擴建，仁武科技園區與橋頭科技園區的陸續推動、新建亞灣2.0智慧園區等，都預估會增加相當可觀的工作機會。

面對可觀的工作機會，曾副議長認為，經發局應該與勞工局密切合作，掌握市民實際投入半導體產業與周邊產業工作契機，確實改善高雄就業問題，尤其是留住青年人才。

曾副議長也關切青年就業議題，他強調，青年局是為了解決高雄子弟「北漂現象」而設置，成立至今已經6年，還是有許多高雄子弟在外地工作，北漂問題仍舊存在。

曾副議長指出，青年局最主要任務是幫助青年人就業，半導體產業進駐高雄，確實讓高雄增加許多就業機會，青年局應把握機會及協助更多旅外高雄子弟返鄉工作。

此外，曾副議長也關切苓雅區「機11」用地公辦都更案的進度；他表示機11都更案鄰近民族國宅，規劃有200間置換宅提供民族國宅居民使用，以加速推動民族國宅都更案。

曾俊傑強調，推動閒置土地再利用是財政局的重要業務，「機11」是由財政局主辦的公辦都更案，應早日推動完成都更案，提升地方居民生活環境品質。（圖╱曾俊傑議員辦公室提供）