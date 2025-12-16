6萬9960個免費老人健檢名額 下月2階段開放報名

廣受台北市年長者歡迎的老人健檢又來了！預計115年1月分2階段開放報名預約，有29家醫療院所開放現場登記，今年釋出的總名額有6萬9960個，總共有30家醫院和55家診所提供健檢服務，健檢套餐提供3種擇1參加。

B套餐腹部超音波名額最多

台北市民國115年度老人健檢，比照過去2年提供A、B、C共3種健檢套餐供選擇，除此之外還有不論選擇哪一種健檢套餐方案都會有的檢查項目有：健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務。

至於3種檢驗套餐的檢驗項目及名額分別有：

A腦肺：名額2萬6046個，項目包括胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查。



B套餐腹部超音波：名額有2萬7059個，項目有腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白。



C骨密肌力：名額有1萬6855個，項目包括DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白。

台北市衛生局健康管理科科長林雪蘭表示，C套餐是113年起新提供的選擇，廣受民眾歡迎，114年A套餐和B套餐的預約率都有38%左右，C方案的預約率有24%，將等預約時間結束後，再視民眾報名狀況決定是否加開名額。

兩階段預約 特殊族群優先

第一階段

對象及資格：持有中華民國身分證並設籍台北市的65歲以上獨居、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民。

時間：115年1/15（四）上午8點～1/19（一）下午5點。

預約方式：網路（台北市衛生局老人健檢網路預約平台）或免付費電話（0800-031-889）。

第二階段

對象及資格：設籍台北市的65歲以上長者。

時間：115年1/22（四）上午8點～1/27（二）下午5點。

預約方式：網路（台北市衛生局老人健檢網路預約平台），85家承辦的醫療院所中，有29家提供現場登記。

29家提供現場登記服務的醫療院所包括：台北市立聯合醫院信義、中正、大同、萬華、南港、內湖、士林等7家門診部，以及博仁綜合、仁濟醫院、中醫大附醫台北分院，還有健華診所、夏爾診所、家齡診所、榮星診所、思雲診所、大直診所、悅昇診所、天行健診所、東京生活診所、山林診所、內湖長春診所、高峰診所、樹爸爸親子診所、愛林診所、科安診所、揚德健康診所、榮清耳鼻喉科診所、常哲診所、王志靈診所。

搶名額 先做功課

根據台北市衛生局公布各醫療院所受理的老人健檢名額數量，從50名到4000名不等，有的3種套餐都有名額，也有些醫療院所只開放其中的1、2種，為避免登記的醫院名額被搶完，最好先自己列好幾個「志願序」。林雪蘭表示，台北市衛生局將會定期在北市衛生局官網的老人健檢資訊網頁公布最新的預約名額統計情況。

