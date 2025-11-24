即時中心／温芸萱報導

立法院法制局近期釋出報告，建議我國旁系血親禁婚規定，現行6親等內不得結婚，恐造成婚姻無效、子女身分受影響。高雄一對夫妻婚後才發現雙方外祖母為姊妹，婚姻被判無效，引發社會關注。法制局指出，現代家庭結構疏遠，遠親間互動少，多數國家禁婚範圍不超過三親等，建議我國可縮至4親等內，並將違反禁婚規定的法律效果改為「得撤銷」，以保障婚姻自由、家庭穩定及子女權益。

立法院法制局近期公布一份聚焦「近親禁婚制度」的新研析，引發外界討論。據《ETtoday新聞雲》報導，法制局指出，現行民法把「旁系血親六親等內」列為禁止結婚的對象，但在現代家庭愈來愈小、親族往來普遍變少的情況下，不少民眾根本搞不清楚遠房親戚的關係，一不小心就踩到紅線。

這份研析之所以受到注意，是因為高雄少年及家事法院日前審結一件婚姻無效案件。判決內容顯示，一對夫妻在2018年完成結婚登記後，才從戶政資料發現雙方外祖母竟是親姐妹，兩人屬於旁系血親六親等。依照民法，這類親等之間不得締結婚姻，導致婚姻依法「無效」。

法制局表示，婚姻若被認定無效，會牽動繼承權、財產分配以及戶籍身分等一連串權益，更可能造成子女淪為「非婚生子女」的法律地位，不僅影響家庭運作，也牽涉到子女未來的權利保障，衝擊相當大。

根據法制局整理，台灣會把禁婚範圍訂到六親等，是在民國87年修法時考量「優生」因素。但放眼其他先進國家，多半只限制在三親等以內，立法比例明顯比台灣寬鬆許多。從國際趨勢來看，我國是否仍需維持這麼大的範圍，是值得重新檢視的地方。

除了禁婚親等的廣度，法制局也提到另一項更深層的問題：違反禁婚規定的法律效果。目前台灣採取「婚姻無效」制度，只要發現親等不符，婚姻自始不存在；反觀德國、日本等國家則是採「得撤銷」，也就是在特定情況下保留婚姻效力，對當事人與子女較有保障。

綜合這些理由，法制局建議主管機關可比照德、日以及我國同性婚姻立法經驗，把旁系血親禁婚的範圍調整為「4親等內」，避免造成一般人難以判別的情況，讓法制更貼近當今社會的人際實況。同時，也可考量將禁婚效果由「當然無效」改為「得撤銷」，讓相關法律關係更加穩定，減少對家庭與子女的衝擊。





原文出處：快新聞／6親等禁婚太遠？立院法制局建議：改成「這親等」更好

