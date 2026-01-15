6軍團指揮官主持兵力成長策進會 精進招募成效

記者葉軒瑜／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日主持「1月份兵力成長策進會」，召集軍團各高勤官、所屬旅、群級主官及人事業務主管與會，會議播放21砲指部、步兵249旅及53工兵群等單位製作的招募宣傳短片，供各單位相互觀摩與交流意見，期藉由經驗分享，精進宣傳作為及凝聚部隊向心，並使招募作業更貼近時代趨勢。

陳指揮官於會中肯定去年軍團整體人力成長成效顯著，並強調招募留營工作應採取鼓勵、開放的態度，主官是部隊的精神與靈魂，應營造良善、和諧的氛圍與環境，善盡官兵生活照顧，同時凸顯其工作價值與成就感，官兵才會願意長留軍中。此外，陳指揮官也勉勵各單位主官，基層官兵們即是最具說服力的招募員，只要用心經營部隊，建立正向口碑，並結合貼近年輕世代的宣傳方式，雙軌並進相輔相成，將能更有效吸引青年學子投身國軍行列。

6軍團指揮官陳中將主持「1月份兵力成長策進會」，精進招募成效。（6軍團提供）