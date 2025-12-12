6軍團指揮官主持專案管制會議 勉確依標準執行

記者葉軒瑜／綜合報導

6軍團指揮官陳中將日前主持專案管制會議，召集各級主官及相關業管幹部與會，明確指導所屬應依任務節點逐項檢視並落實管制作為，以驗證各項新式武器作戰效能，均能按計畫如期如質推動。陳指揮官強調，各項任務均須於事前完備相關準備，從操作人員編組、裝備鑑濾、訓練場地檢整到整體風險評估，均須符合標準，確保官兵在安全無虞的條件下遂行任務。

陳指揮官指出，各單位應把握每次訓練與任務結束後，確實完成行動後檢討（AAR）工作，仔細檢視武器效能與相關參數，作為後續戰備訓練的重要依據。各項新式武器獲裝單位更應秉持積極態度，加速熟悉裝備並擴大訓練量能，以「新訓練、新思維、新裝備、新科技」為建軍目標，有效提升作戰效能，強化整體防衛戰力。

